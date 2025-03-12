Глави розвідок Росії та США провели телефонну розмову

Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії Сергій Наришкін і глава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф провели 11 березня телефонну розмову. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому пресслужбою СЗР, у середу, 12 березня.

За твердженням російської сторони, Наришкін і Реткліфф обговорили "питання взаємодії двох спецслужб за напрямами спільного інтересу і врегулювання кризових ситуацій" та домовилися підтримувати регулярні контакти на рівні директорів розвідок для сприяння "міжнародній стабільності й безпеці", а також "зниження конфронтації" між РФ і США.

Перший контакт розвідок РФ і США після приходу Трампа в Білий дім

На момент написання новини в ЦРУ інформацію про розмову Наришкіна і Реткліффа не коментували.

Інформаційне агентство AFP зазначає, що це перший контакт глав російської та американської розвідок від моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента США.