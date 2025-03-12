У JP Morgan оцінюють у 40% ймовірність рецесії у США цього року

Аналітики J.P. Morgan Chase оцінюють приблизно в 40% ймовірність рецесії в американській економіці цього року.

Також вони вказують на ризик тривалого збитку для репутації США як місця для спрямування інвестицій, якщо американська влада підірве довіру до управління країною, заявив головний економіст банку Брюс Касман журналістам у Сінгапурі в середу.

"Нинішній стан - це підвищене занепокоєння економікою США", - вважає він.

На початку цього року Касман оцінював ризик рецесії приблизно в 30%. При цьому поточний прогноз JPMorgan для зростання ВВП США у 2025 році становить 2%.

Ризики рецесії в американській економіці зросли через імпортні мита, які запроваджує президент Дональд Трамп, заявили 95% опитаних минулого тижня агентством Reuters економістів у Канаді, Мексиці та США.

Аналітики Goldman Sachs і Morgan Stanley погіршили прогнози підйому ВВП країни цього року до 1,7% і 1,5% відповідно.

Касман вважає, що ризик рецесії зросте, ймовірно, до 50% або навіть більше, якщо набудуть чинності мита, які Трамп пригрозив запровадити з квітня.

"Якщо ми продовжимо йти цим шляхом - більш руйнівною, недружньою для бізнесу політикою, я думаю, що ризики в плані рецесії зростуть", - сказав він. Касман також зазначив, що неприємні відчуття від стилю нинішньої адміністрації можуть похитнути віру інвесторів в активи США, якщо буде поставлено під сумнів вибудувану за багато років довіру до американських ринків та інститутів.

Головний економіст JPMorgan зазначає, що у США є певні привілеї, які, наприклад, надають змогу країні "платити набагато меншу вартість за фінансування дефіциту бюджету і боргу". "У нас набагато більш значні потоки капіталу і привабливість долара та активів через такі речі", - додав він.

"Ризик того, що все це почне зазнавати тиску і стане структурною проблемою на ринках, - це те, що я в жодному разі не став би недооцінювати", - резюмував Касман.