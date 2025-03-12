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Безробіття в ОЕСР у січні впало до історичного мінімуму в 4,8%

Безробіття в ОЕСР у січні впало до історичного мінімуму в 4,8%

 

Безробіття в державах Організації економічного співробітництва та розвитку в січні опустилося до 4,8% порівняно з 4,9% за підсумками п'яти попередніх місяців поспіль, йдеться в повідомленні ОЕСР.

Цей рівень є історичним мінімумом, який уперше було зафіксовано в березні 2023 року.

У 19 країнах безробіття в січні не змінилося відносно попереднього місяця. Зростання було відзначено в трьох державах, зниження - в 11.

У п'яти країнах безробіття перебуває нижче 3% (Японія, Ізраїль, Мексика, Польща та Чехія). Двозначний показник зафіксовано лише в Іспанії (10,7%).

Кількість безробітних в ОЕСР позаминулого місяця скоротилася до 34,017 млн осіб порівняно з 34,346 млн осіб у грудні.

Безробіття серед жінок опустилося до 5,1% з 5,2%, серед чоловіків - до 4,6% з 4,7%. Показник серед молоді (вік від 15 до 24 років) зменшився до 10,9% з 11% у грудні.

Створена 1961 року ОЕСР є організацією економічно розвинених країн світу, що включає 38 держав.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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