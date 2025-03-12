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АНАЛІТИКА

Різкі зміни в торговельній сфері й обороні ускладнюють політику ЄЦБ - Лагард

 

Різкі зміни у сфері світової торгівлі, а також в оборонній архітектурі Євросоюзу, ймовірно, ускладнять підтримання стабільної інфляції в регіоні, заявила президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Вона назвала ці фактори "двосторонніми шоками", зазначивши, що разом з кліматичними змінами вони ускладнюють політику ЄЦБ.

"Підтримка стабільності в нову епоху буде важким завданням, - сказала Лагард під час виступу на конференції у Франкфурті в середу. - Це вимагатиме абсолютної відданості нашому цільовому показнику інфляції, а також здатності виявляти, які типи шоків потребують реакції з боку грошово-кредитної політики, і гнучкості для належного реагування".

У своєму виступі вона наголосила на "винятково високій" невизначеності у світовій економіці, давши зрозуміти, що це пов'язано з політикою президента США Дональда Трампа, але не називаючи його напряму, пише The Wall Street Journal.

"Усталені уявлення про світовий порядок були перевернуті, - сказала вона. - Ми бачимо політичні рішення, які здавалися немислимими лише кілька місяців тому".

ЄЦБ продовжив знижувати ставки в березні у зв'язку з прогнозами повернення інфляції в єврозоні до цільового показника у 2%, а також ослаблення економічної активності в регіоні. Уже після березневого засідання регулятора Вашингтон запровадив мита на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, а в середу Єврокомісія анонсувала заходи у відповідь. Раніше Вашингтон також запровадив мита на весь китайський імпорт.

"Фрагментація торгівлі та підвищення витрат на оборону за обмеженості потужностей може підштовхнути вгору інфляцію, - заявила Лагард. - Водночас американські мита можуть послабити попит на європейський експорт і переспрямувати китайську продукцію в Європу, що може послабити інфляцію".

Незалежно від будь-яких шоків "маємо коригувати нашу політику належним чином, щоб домагатися цілі щодо інфляції в 2%", сказала президент ЄЦБ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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