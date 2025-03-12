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Туск летить до Ердогана: говоритиме про Україну і безпеку Європи
13:47 12.03.2025 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вирушає з дводенним візитом до Туреччини, де у нього, зокрема заплановані переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
В ході пресконференції перед вильотом Туск розповів, що вони з Ердоганом обговорюватимуть, серед іншого, Україну та безпеку в Європі.
Глава польського уряду підкреслив, що питання України має "першорядне значення з точки зору інтересів Польщі, нашої безпеки".
"І з нашої точки зору, дуже важливо, щоб країни НАТО, європейські країни одночасно ефективно гарантували стабільність після перемир'я і мир на російсько-українському кордоні. І роль Туреччини тут може бути вирішальною", - зазначив він.
Туск також додав, що обговорить з турецьким президентом роль Польщі і Туреччини у забезпеченні стабільності в регіоні, підсумки переговорів між делегаціями України і США у Саудівській Аравії, а також "можливе залучення як Туреччини, так і Польщі, коли мова йде про забезпечення тривалого миру в регіоні, в тому числі на російсько-українському кордоні".
Раніше видання FT писало, що у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.
Нещодавно глава турецького МЗС Хакан Фідан заявляв, що Туреччина готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки, якщо НАТО розвалиться.
Перед тим Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова розгорнути війська в Україні "в разі необхідності" для забезпечення миру.
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