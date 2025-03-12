Польща та Словаччина допоможуть Україні в розвитку Карпатського регіону

Польща та Словаччина будуть допомагати Україні втілювати проєкти відновлення та розвивати Карпатський регіон.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій за результатами першого установчого засідання україно-польсько-словацької Карпатської ініціативи.

Як зазначається, Карпатська ініціатива спрямована на розвиток стратегічного партнерства Словаччини, Польщі та України у відновленні, а також регіональній інтеграції та економічному розвитку Карпатського регіону: Закарпатська та Львівська області, Кошицький та Пряшівський самоврядні краї (Словаччина), Підкарпатське воєводство (Польща).

"Одним із наших пріоритетів є зміцнення економічного потенціалу регіонів. Саме тому ми зацікавлені в співпраці, орієнтованій на спільну реалізацію стратегічних інфраструктурних, енергетичних та соціально-гуманітарних проєктів", - сказала заступниця міністра розвитку громад і територій Марина Денисюк.

Також ставиться за мету розширити економічні можливості, покращити логістику, створити нові робочі місця, підтримати бізнес та залучити міжнародні інвестиції.

Що таке Карпатська ініціатива

Карпатська ініціатива була започаткована за пропозицією Словаччини в листопаді минулого року.

Основні напрями діяльності ініціативи:

* транспортна інфраструктура: розвиток та модернізація транспортних коридорів, що з'єднують Словаччину, Польщу та Україну, з метою покращення логістичних та торгівельних шляхів Східної та Центральної Європи із Західною Європою;

* економічний розвиток: створення та підтримка економічних зон для підтримки місцевого бізнесу та залучення інвестицій, організація форумів та семінарів для обміну досвідом, стимулювання інновацій та просування державно-приватного партнерства;

* гуманітарні та соціальні проєкти: реалізація проєктів, спрямованих на задоволення нагальних потреб громад в Україні, постраждалих від російської агресії (у сферах забезпечення житлом, охорони здоров'я, освіти), підтримка культурних зв'язків та освітніх програм.

Діяльність Карпатської ініціативи здійснюватиметься з використанням фондів Європейського Союзу та інших міжнародних фінансових механізмів, а також інвестицій приватного сектору.