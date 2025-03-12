Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США після перевірки відновили військову допомогу країнам Балтії

 

Державний департамент США після перевірки відновив програми військової допомоги країнам Балтії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Нова адміністрація США заморозила всю іноземну допомогу на час проведення оцінки.

"Держдепартамент США відновив програму військового фонду, в рамках якої Литва закуповує військову техніку і спорядження, а також міжнародну студентську програму, в рамках якої щорічно в США навчається близько 10 литовських офіцерів", - розповіла посол Литви в США Аудра Плепіте.

Вартість програм становить кілька десятків мільйонів євро на рік, і вони не пов'язані безпосередньо з підтримкою, яку надає Пентагон, або розгортанням американських військ.

Також варто зазначити, що за підсумками українсько-американських переговорів у саудівській Джидді США скасували паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4124
  0,1254
 0,30
EUR
 1
 45,2141
  0,4425
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1272  0,11 0,27 41,7288  0,15 0,35
EUR 44,7480  0,35 0,78 45,5568  0,34 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,09 0,22 41,5300  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес