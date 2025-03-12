США після перевірки відновили військову допомогу країнам Балтії

Державний департамент США після перевірки відновив програми військової допомоги країнам Балтії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Нова адміністрація США заморозила всю іноземну допомогу на час проведення оцінки.

"Держдепартамент США відновив програму військового фонду, в рамках якої Литва закуповує військову техніку і спорядження, а також міжнародну студентську програму, в рамках якої щорічно в США навчається близько 10 литовських офіцерів", - розповіла посол Литви в США Аудра Плепіте.

Вартість програм становить кілька десятків мільйонів євро на рік, і вони не пов'язані безпосередньо з підтримкою, яку надає Пентагон, або розгортанням американських військ.

Також варто зазначити, що за підсумками українсько-американських переговорів у саудівській Джидді США скасували паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.