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США після перевірки відновили військову допомогу країнам Балтії
12:09 12.03.2025 |
Державний департамент США після перевірки відновив програми військової допомоги країнам Балтії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Нова адміністрація США заморозила всю іноземну допомогу на час проведення оцінки.
"Держдепартамент США відновив програму військового фонду, в рамках якої Литва закуповує військову техніку і спорядження, а також міжнародну студентську програму, в рамках якої щорічно в США навчається близько 10 литовських офіцерів", - розповіла посол Литви в США Аудра Плепіте.
Вартість програм становить кілька десятків мільйонів євро на рік, і вони не пов'язані безпосередньо з підтримкою, яку надає Пентагон, або розгортанням американських військ.
Також варто зазначити, що за підсумками українсько-американських переговорів у саудівській Джидді США скасували паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.
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