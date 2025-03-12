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АНАЛІТИКА

Китай має намір провести зустріч із Росією та Іраном у Пекіні

 

Китай має намір 14 березня провести тристоронню зустріч із Росією та Іраном у Пекіні, присвячену «іранській ядерній проблемі».

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю, головуватиме на зустрічі заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй, а також візьмуть участь заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков і заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді.

«Сторони обміняються думками щодо іранської ядерної проблеми та інших питань, що становлять взаємний інтерес», - зазначає дипломатичне відомства Китаю.

4 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення політики «максимального економічного тиску» на Іран, спрямованої на перешкоджання експорту нафти й уповільнення його ядерної програми. Він доручив Міністерству фінансів застосувати тиск за допомогою санкцій і механізмів примусу до фізичних і юридичних осіб, які порушують чинні санкції.

На початку березня агентство Bloomberg повідомило, що Росія погодилася допомагати адміністрації Трампа спілкуватися з Іраном із різних питань, зокрема щодо ядерної програми Тегерану і його підтримки регіональних антиамериканських настроїв.

Знакова угода зі світовими державами в 2015 році обмежила ядерну програму Ірану в обмін на послаблення санкцій.

Але Трамп вивів Сполучені Штати з угоди під час свого першого терміну і відновив санкції в 2018 році, що змусило Тегеран прискорити збагачення урану й обмежити міжнародні інспекції своїх ядерних об'єктів.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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