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Вартість кредитів у РФ злетіла: реальні ставки зросли до майже 40%
10:49 12.03.2025 |
На початок березня повна вартість кредитів (ПСК) у 15 найбільших банках Росії зросла до майже 37%, збільшившись за місяць на 1,5%, попри те, що Центробанк зберіг ключову ставку на рівні 21%.
Про це пише "Известия".
Реальні ставки за споживчими кредитами піднялися у шести з п'ятнадцяти провідних банків РФ, зокрема в ПСБ, МКБ, "Уралсибі" та МТС Банку.
Мінімальна ставка на споживчі кредити в топ-15 банках становить у середньому 29%, максимальна - 44%. Росіяни переважно беруть позики на два роки, середній розмір кредиту - 120 тис руб (1 407 дол). За поточних ставок переплата за такою позикою складе третину від суми кредиту.
Причиною подорожчання кредитів назвали тимчасове скасування обмежень на ПСК, яке діє до 31 березня. "Раніше обмеження не дозволяло банкам компенсувати високі ризики за деякими категоріями клієнтів через підвищення ставок. Це спричинило значне стиснення обсягів ринку", - заявили у ВТБ.
Окрім зростання ставок за позиками, банки також знижують прибутковість депозитів. За даними "Фінпослуг", після останнього рішення ЦБ щодо ключової ставки середня прибутковість вкладів опустилася нижче 21%.
Зростання ставок підвищує ризики неплатежів і створює замкнене коло: через високі відсотки позичальники все частіше стикаються з труднощами в погашенні боргів, що змушує банки закладати ще більші ризики у вартість нових кредитів.
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