Влада РФ заборонила росіянам користуватися одним із ключових бізнес-сервісів Google

Роскомнагляд вимагає від російських компаній і ЗМІ деактивувати лічильник відвідування сайтів Google Analytics (GA). У російському відомстві заявили, що йдеться про "транскордонну передачу даних на територію іноземної держави", тому власники інтернет-ресурсів зобов'язані отримувати дозвіл на використання сервісу.

Про це пише The Moscow Times.

Роскомнагляд дає 10 днів на видалення лічильника та відправлення запиту через Єдиний портал державних та муніципальних послуг. У разі невиконання цих вимог компанії загрожує штраф.

Google Analytics рахує відвідувачів і збирає про них дані - звідки прийшли, які сторінки подивилися і скільки часу провели на сайті. Сервіс вміє визначати браузер та пристрій користувача, його стать, вік та інтереси. Дані записуються та надсилаються до звітів системи веб-аналітики. Це дозволяє оцінювати бізнес-показники, окупність реклами та ефективність каналів трафіку.

За повідомленнями джерел, Роскомнагляд почав моніторити використання GA російськими компаніями та вимагати від них видаляти лічильник. Вони вважають, що для пошуку застосовується нейромережа, яка знаходить такі сайти в автоматичному режимі.

У повідомленнях Роскомнагляд посилається на політику конфіденційності Google, згідно з якою сервери американської корпорації знаходяться в регіонах по всьому світу, а обробка даних користувача може відбуватися не в країні, де він проживає. Пресслужба Роскомнагляду також повідомила, що заходи щодо російських інтернет-ресурсів проводяться відповідно до закону "Про державний контроль", а в разі виявлення порушень власнику направляють вимогу щодо їх усунення.

Раніше стало відомо, що Google відключила з'єднання з низкою російських центрів обробки даних та точок обміну трафіком. Водночас у жодній іншій країні, окрім Росії, дані про підключення Google із бази не зникли.

У вересні минулого року Google обмежила створення нових облікових записів у своїх сервісах для користувачів із Росії. Так, компанія перестала надсилати на російські мобільні номери коди для реєстрації облікових записів.

На початку серпня стало відомо, що Google повністю відключає монетизацію російським YouTube-блогерам.

Ще на початку березня 2022 року Google зупинила продаж реклами у всіх своїх сервісах у Росії. Заборона поширюється, зокрема, на пошук, YouTube та партнерські мережі.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що розробники мобільних застосунків із банківськими рахунками в Росії з 26 грудня не зможуть отримувати платежі за них у цифровому магазині Google Play.