Фінансові новини
- |
- 12.03.25
- |
- 12:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд Тбілісі засудив Саакашвілі ще на 9 років в'язниці
10:01 12.03.2025 |
Тбіліський міський суд засудив третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до 9 років в'язниці у т.зв. "справі про піджаки", повідомляє портал NGnewsgeorgia.
Справа про розтрату близько 9 млн ларі з держкоштів тривала проти Саакашвілі близько десяти років. Стаття 182 КК Грузії передбачала позбавлення волі від 7 до 11 років.
Другого обвинуваченого у справі - колишнього главу Служби держохорони Теймураза Джанашію, засуджено до виплати штрафу в розмірі 300 тисяч ларі.
Йдеться про розтрату понад 8,8 млн ларі в період з вересня 2009 року до лютого 2013 року. Як стверджує прокуратура, ця сума передбачає оплату витрат Саакашвілі на відпочинок у фешенебельних готелях і курортах, візити в косметологічні клініки та придбання одягу. У списку фігурують придбані в Лондоні сім піджаків і кашемірове спортивне пальто на суму $28,6 тис., а також два костюми ручної роботи на суму $4,6 тис.
Саакашвілі заявляв про абсурдність звинувачень. Експрезидент Грузії говорив, що уряд "Грузинської мрії" завів цю справу тільки для того, щоб підірвати його імідж борця з корупцією.
Обвинувачені на оголошенні вироку не були присутні, обидва не визнають себе винними.
Це третій вирок, винесений Саакашвілі за часи влади "Грузинської мрії". Наразі він відбуває термін у шість років позбавлення волі. У провадженні залишаються ще дві справи: про незаконний перетин кордону і про розгін мітингу опозиції в листопаді 2007 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС оголосив контрзаходи у відповідь на тарифи США на сталь і алюміній
|Єрмак: деталі припинення вогню почнуть обговорювати наступного тижня
|Угода про корисні копалини рамкова, основний документ буде після її підписання - Єрмак
|Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|США після перевірки відновили військову допомогу країнам Балтії
|Зіткнення суден біля берегів Британії: затриманий капітан контейнеровоза – росіянин
|Майбутній прем'єр Канади: Мій уряд не скасовуватиме мита, доки американці не продемонструють повагу до нас
|Китай має намір провести зустріч із Росією та Іраном у Пекіні
|Данія виділила €98 мільйонів на енергообладнання для України
|Вартість кредитів у РФ злетіла: реальні ставки зросли до майже 40%
|WSJ: Американські стартапи звернулися за допомогою до українців у створенні дронів для армії США
Бізнес
|Акції Tesla впали на 15% – найбільше денне падіння з 2020 року
|Політика Ілона Маска може нашкодити продажам Tesla у Китаї
|Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X
|Mercedes-Benz впроваджує бірюзове підсвічування фар для позначення автоматизованого водіння у Німеччині
|Футбольний клуб Раяна Рейнолдса подорожчав у 50 разів, відколи він його купив
|Як ЄС планує зробити європейські авто конкурентоздатними
|YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99