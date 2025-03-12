Суд Тбілісі засудив Саакашвілі ще на 9 років в'язниці

Тбіліський міський суд засудив третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до 9 років в'язниці у т.зв. "справі про піджаки", повідомляє портал NGnewsgeorgia.

Справа про розтрату близько 9 млн ларі з держкоштів тривала проти Саакашвілі близько десяти років. Стаття 182 КК Грузії передбачала позбавлення волі від 7 до 11 років.

Другого обвинуваченого у справі - колишнього главу Служби держохорони Теймураза Джанашію, засуджено до виплати штрафу в розмірі 300 тисяч ларі.

Йдеться про розтрату понад 8,8 млн ларі в період з вересня 2009 року до лютого 2013 року. Як стверджує прокуратура, ця сума передбачає оплату витрат Саакашвілі на відпочинок у фешенебельних готелях і курортах, візити в косметологічні клініки та придбання одягу. У списку фігурують придбані в Лондоні сім піджаків і кашемірове спортивне пальто на суму $28,6 тис., а також два костюми ручної роботи на суму $4,6 тис.

Саакашвілі заявляв про абсурдність звинувачень. Експрезидент Грузії говорив, що уряд "Грузинської мрії" завів цю справу тільки для того, щоб підірвати його імідж борця з корупцією.

Обвинувачені на оголошенні вироку не були присутні, обидва не визнають себе винними.

Це третій вирок, винесений Саакашвілі за часи влади "Грузинської мрії". Наразі він відбуває термін у шість років позбавлення волі. У провадженні залишаються ще дві справи: про незаконний перетин кордону і про розгін мітингу опозиції в листопаді 2007 року.