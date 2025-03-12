КНДР розширила військові заводи на тлі постачання боєприпасів до РФ – The Moscow Times

Найбільші підприємства Північної Кореї, які виробляють снаряди та ракети, суттєво збільшили свої площі за останні три роки. Це підтверджують супутникові знімки, проаналізовані виданням The Moscow Times.

Москва офіційно не визнає закупівлю боєприпасів у КНДР, проте після повідомлень про постачання північнокорейських снарядів скарги російських військових на брак цього виду озброєнь припинилися.

За даними Washington Post, з серпня 2023 року до січня 2024 року Північна Корея могла відправити до Росії близько 1,6 мільйона артилерійських снарядів. Очільник військової розвідки України Кирило Буданов стверджує, що до половини російських великокаліберних боєприпасів наразі мають північнокорейське походження.

За даними видання 38 North, у виробництві озброєння для Росії можуть брати участь близько 20 заводів КНДР. Серед основних постачальників називають три підприємства: завод № 125 у Пхеньяні, Тесонський машинобудівний завод та завод № 26 у провінції Чагандо.

Завод № 125 - одне з найбільших підприємств із виробництва боєприпасів у країні. Його точне розташування невідоме, але південнокорейська розвідка пов'язує його з промисловою зоною на північному заході Пхеньяна. З 2021 до 2025 року площа забудови цієї території зросла майже у 2,5 раза - з 2,5 до 6 квадратних кілометрів.

Тесонський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві ракет середнього радіусу дії. Частина його потужностей розташована в підземних тунелях. Аналіз супутникових знімків показує, що у 2023-2024 роках підприємство було модернізоване: біля входів у тунелі з'явилися будівельні матеріали, а деякі наземні будинки демонтували.

Завод № 26 у Чагандо також частково розташований під землею, що ускладнює оцінку його масштабів. Супутникові знімки за березень 2025 року не фіксують значних змін на поверхні.

Крім того, зі збільшенням військових постачань до Росії пов'язують активне розширення тракторного заводу Кумсонгського тракторного заводу в Кангсо, де виробляють транспортні установки для крилатих ракет. Площа його забудови з 2021 до 2025 року зросла втричі.

Зростання військової промисловості КНДР також підтверджується даними про модернізацію заводу імені 11 лютого у Хамхіні, де виробляються ракети «Хвасон-11».

Експерти зазначають, що Північна Корея - один зі світових лідерів у виробництві артилерії та боєприпасів. За оцінками Центру аналізу стратегій та технологій (ЦАСТ), на озброєнні країни є від 8 до 10 тисяч артилерійських установок. Для порівняння - до початку війни Росія мала 14-18 тисяч одиниць такої зброї.

Військові аналітики наголошують, що північнокорейські системи здатні конкурувати із західними аналогами за дальністю стрільби. Зокрема, 170-міліметрові установки Koksan можуть уражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Також у КНДР є реактивні системи залпового вогню KN-09 із дальністю 220 кілометрів та KN-25 калібром 600 міліметрів - це значно більше, ніж у російських «Смерч» й «Торнадо-С» (220 міліметрів).

На думку експертів, Північна Корея робить ставку на розвиток артилерії через своє географічне розташування: столиця Південної Кореї Сеул розташована всього за 24 кілометри від демаркаційної лінії, фактичного кордону між двома країнами, що робить місто вразливим для артилерійських ударів.