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У Трампа звинувачують Байдена в падінні фондового ринку
08:03 12.03.2025 |
Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа звинувачує попередній уряд на чолі з Джо Байденом у тому, що зараз відбувається падіння фондового ринку в Сполучених Штатах.
З відповідною заявою виступила в вівторок на пресбрифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Що стосується фондового ринку, цифри, які ми бачимо сьогодні, цифри, які ми бачили вчора, і цифри, які ми побачимо завтра - це одномоментний зріз у часі», - зазначила Лівітт.
Вона нагадала, що президент Трамп охарактеризував це як «етап економічного переходу», де зараз перебуває країна.
«Ми перебуваємо в період переходу від безладу, який був створений за Джо Байдена й попередньою адміністрацією. Джо Байден залишив цю країну в економічній катастрофі», - заявила в цьому зв'язку речниця Трампа.
Вона також заявила, що уряд Байдена довів країну до «економічного кошмару», бо «не мав уяви про те, що робить». Водночас, вона назвала Трампа «блискучим бізнесменом та укладачем угод», який, за її словами, «приведе до золотої ери американського виробництва».
«Якщо люди шукають певності, їм варто подивитися на послужний список нинішнього президента. Ось чому американський народ знову обрав його на цю посаду, і подивіться на все, що вже зробив президент Трамп і його команда лише за 51 день», - заявила речниця.
Як повідомляв Укрінформ, перші 50 днів президентства Трампа відзначилися значною нестабільністю фондового ринку США - найбільшою від періоду кризи 2009 року. Погіршення на фондовому ринку зумовлене тарифною політикою Трампа. Інвестори занепокоєні початком глобальної торговельної війни, що може спалахнути внаслідок його погроз а також запровадження додаткових мит проти інших країн.
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