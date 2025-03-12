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АНАЛІТИКА

Угорщина знову отримує російську нафту після атаки дронів по РФ

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання російської нафти до його країни, яке перервала атака дронів по РФ, відновилось.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

За словами Сійярто, російська сторона усунула "пошкодження, спричинені атакою українського безпілотника", тому постачання нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба" відновилося.

Раніше у вівторок Сійярто заявив, що через атаку українського безпілотника "довелося призупинити" постачання нафти з Росії до Угорщини, і закликав українців "не атакувати енергетичну інфраструктуру" його країни.

Нагадаємо, що Україна і далі транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом "Дружба" до Європи. Строк дії чинного контракту - до кінця 2029 року.

Тим часом з 1 січня Україна припинила транзит російського газу до Європи після того, як вирішила не продовжувати дію контракту з російським "Газпромом".

В МЗС раніше розкритикували маніпулятивні заяви Угорщини про те, що Україна нібито поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище зупинкою транзиту російського газу.
 

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