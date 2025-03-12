Фінансові новини
- |
- 12.03.25
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорщина знову отримує російську нафту після атаки дронів по РФ
23:46 11.03.2025 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання російської нафти до його країни, яке перервала атака дронів по РФ, відновилось.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.
За словами Сійярто, російська сторона усунула "пошкодження, спричинені атакою українського безпілотника", тому постачання нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба" відновилося.
Раніше у вівторок Сійярто заявив, що через атаку українського безпілотника "довелося призупинити" постачання нафти з Росії до Угорщини, і закликав українців "не атакувати енергетичну інфраструктуру" його країни.
Нагадаємо, що Україна і далі транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом "Дружба" до Європи. Строк дії чинного контракту - до кінця 2029 року.
Тим часом з 1 січня Україна припинила транзит російського газу до Європи після того, як вирішила не продовжувати дію контракту з російським "Газпромом".
В МЗС раніше розкритикували маніпулятивні заяви Угорщини про те, що Україна нібито поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище зупинкою транзиту російського газу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США відновлюють допомогу Україні та обмін розвідданими
|Зеленський: пропозиція США щодо припинення вогню стосуватиметься всієї лінії фронту
|Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт
|У Трампа кажуть, що обговорювали гарантії безпеки з Україною у Саудівській Аравії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Відновлення польотів: французька Thales та Украерорух підписали контракт щодо радіолокатора
|Угорщина знову отримує російську нафту після атаки дронів по РФ
|Трамп заявив, що Зеленського знову чекають у Білому домі
|США відновлюють допомогу Україні та обмін розвідданими
|Трамп анонсував «велику зустріч» з РФ і розмову з Путіним про припинення вогню
|Зеленський: пропозиція США щодо припинення вогню стосуватиметься всієї лінії фронту
Бізнес
|Політика Ілона Маска може нашкодити продажам Tesla у Китаї
|Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X
|Mercedes-Benz впроваджує бірюзове підсвічування фар для позначення автоматизованого водіння у Німеччині
|Футбольний клуб Раяна Рейнолдса подорожчав у 50 разів, відколи він його купив
|Як ЄС планує зробити європейські авто конкурентоздатними
|YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99
|Instagram тестує функцію спільних каналів, як в Discord