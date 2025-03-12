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АНАЛІТИКА

Канадська провінція не виключила, що припинить продавати електроенергію у США

 

Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд заявив, що не відступить від анонсованого раніше підвищення ціни на електроенергію для трьох сусідніх американських штатів у відповідь на економічний тиск адміністрації Дональда Трампа, а також не виключив, що припинить продавати електроенергію.

Про це він сказав в інтерв'ю ЗМІ у вівторок, 11 березня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Форд повторив свою нещодавню погрозу, а також заявив, що без вагань скоротить поставки, якщо це буде потрібно.

"Ми не відступимо. Ми будемо невблаганними. Я перепрошую перед американським народом за те, що президент Трамп вирішив здійснити неспровоковану атаку на нашу країну", - сказав Форд невдовзі після того, як Трамп заявив, що подвоїть запланований ним тариф на всю сталеву та алюмінієву продукцію, що надходить до Сполучених Штатів з Канади.

Відповідаючи на запитання щодо можливості повного відключення електроенергії, Форд сказав:

"Чи є це інструментом? Чи є такий інструмент у нашому арсеналі? 100%. І оскільки він продовжує завдавати шкоди канадським сім'ям, сім'ям Онтаріо, я без вагань зроблю це", - заявив він.

Варто зазначити, що рішення Онтаріо, однак, матиме радше символічний ефект. У 2023 році Нью-Йорк імпортував близько 4,4% від загального обсягу електроенергії з Канади. А для Міннесоти та Мічигану цей відсоток ще менший.

Нагадаємо, з 4 березня Трамп запровадив 25%-ві тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь тодішній канадський прем'єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Зрештою Трамп призупинив дію тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.
Ключові теги: США, Канада
 

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