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Підсанкційний тіньовий флот Росії знову почав рухатися – Bloomberg
22:36 11.03.2025 |
Американські санкції проти російського тіньового флоту демонструють ознаки послаблення. Кілька суден із чорного списку вперше за більш ніж рік завантажилися, що дало змогу Росії збільшити обсяги постачання сирої нафти, пише Bloomberg.
Останніми днями три судна з чорного списку завантажили вантажі флагманського російського сорту Pacific і відпливли з головного регіонального порту країни. Супутникові знімки показують, що дедалі більше танкерів залишають якірні стоянки на захід від порту Находка, де вони простоювали з моменту запровадження санкцій.
Постачання сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні станом на 9 березня зросли приблизно на 300 000 барелів на день. Це найбільший приріст з січня 2023 року - до 3,37 млн барелів, найвищого показника з 10 листопада.
За даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень до 9 березня 32 танкери завантажили 24,39 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг трохи знизився порівняно з 24,71 млн барелів на тій же кількості суден попереднього тижня.
Агентство пов'язує це з політикою нового президента США Дональда Трампа. Він заявив про бажання якнайшвидше закінчити російсько-українську війну, що потенційно відкриває шлях до пом'якшення обмежень на торгівлю російською нафтою.
Видається, що основним покупцем нафти після посилення санкцій Байденом став Китай, а не Індія.
За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, жодне судно з російською арктичної нафти, завантажене після 10 січня, не потрапило до Індії, попри те, що спочатку пунктами призначення вказувались порти на західному узбережжі цієї країни.
Натомість з'явилися свідчення, що ці вантажі почали рухатися в китайські порти.
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