Рейтинг схвалення Трампа падає - американці занепокоєні станом економіки США

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав на кілька пунктів з моменту його вступу на посаду у січні, оскільки виборці все частіше висловлюють занепокоєння станом економіки країни.

Про це свідчать результати опитування Emerson College Polling, опубліковані у вівторок, після 50-денного терміну перебування Трампа на посаді, передає Укрінформ із посиланням на The Hill.

За даними опитування, 47% респондентів схвалюють роботу нового глави Білого дому, а 45% - ні. Для порівняння, на початку вступу на посаду Трампа 49% опитаних висловили своє схвалення його політикою і 41% - несхвалення.

Як пише видання, погляди американської громадськості на економіку США під керівництвом нового лідера, схоже, негативно впливають на його загальний рейтинг схвалення: 48% опитаних не схвалюють те, як Трамп управляє економікою, тоді як 37% схвалюють це.

«Незважаючи на те, що у свідомості виборців ще не склалося уявлення про економіку, підтримка Трампа залишається сильною. Однак справжнім викликом буде те, як виборці сприймають своє фінансове майбутнє. Хоча з моменту виборів мало що змінилося, початкова "фаза медового місяця", схоже, добігає кінця», - сказав Спенсер Кімбелл, виконавчий директор Emerson College Polling.

Зазначається, що найслабшими сферами схвалення діяльності нового президента США є економіка, охорона здоров'я та криптовалюта.

Водночас виборці дають Трампу найвищі оцінки за його ставлення до питань імміграції: 48% схвалюють і 40% не схвалюють його політику.

Результати опитування з'явилися на тлі продовження падіння акцій з початку цього місяця у відповідь на швидкі зміни Трампа в митній політиці щодо Канади, Мексики та Китаю. Трамп заявив, що після реалізації його тарифної політики настане «перехідний період», але це необхідно для того, щоб інші країни ставилися до США справедливо.

Опитування показало, що 53% респондентів вважають, що тарифи зашкодять економічному зростанню США, 46% заявили, що політика Трампа погіршує економіку, 28% - що вона покращує її. Ще 26% опитаних сказали, що політика Трампа не має ефекту або зазначили, що потрібно більше часу, аби робити висновки.

Загалом, думки в США залишаються розділеними щодо Трампа: 51% опитаних вважають його другий термін більш успішним, а 49% - «скоріше провальним». Близько 40% респондентів сказали, що Трамп працює на посаді краще, ніж вони очікували, 36% - що він працює гірше, ще 25% вважають, що президент працює так, як і очікувалося.

Як зазначається, опитування проводилося з 8 по 10 березня серед тисячі зареєстрованих виборців. Похибка становить 3%.

Як повідомляв Укрінформ, статки п'ятьох мільярдерів, які були присутні на інавгурації президента США Дональда Трампа, скоротилися від 20 січня на $209 млрд, найбільше втратив Ілон Маск.

Перші 50 днів президентства Трампа відзначилися значною нестабільністю фондового ринку США - найбільшою від періоду кризи 2009 року.