Діра в бюджеті Росії вдвічі перевищила план на рік. Витрати з початку року перевищили торішні на 30%

Дефіцит федерального бюджету Росії стрімко зростає. Так, витративши в січні 2025 року рекордні для цього місяця 4,4 трлн руб., російський Мінфін пообіцяв повернути витрати бюджету в норму вже за підсумками першого кварталу, і в лютому витрати скоротилися, але все одно склали 3,7 трлн руб.

Про це пише The Moscow Times.

Таким чином усього за два місяці витрати бюджету РФ становили понад 8 трлн руб., що на 30,6% більше, ніж у січні-лютому минулого року.

Втім, доходи при цьому набагато стабільніші: 5,3 трлн руб. за два місяці - на 6,3% більше, ніж роком раніше, причому у лютому зростання склало лише 1,6%.

Ненафтогазові доходи Росії зросли на 11%, до 3,8 млрд руб., що навіть вище за план, але нафтогазові (1,6 трлн руб.) виявилися на 3,7% менше, ніж минулого року.

У результаті за місяць дефіцит бюджету РФ виріс на 1 трлн руб., до 2,7 трлн. руб., або 1,3% ВВП. Це вдвічі більше запланованого на весь рік (1,2 трлн руб., або 0,5% ВВП).

Як зазначається, з 2023 року російський Мінфін став набагато більше витрачати на початку року, авансуючи військове замовлення. Цього року пік припав на січень, минулого - на лютий. Але в лютому цього року витрати були вищими, ніж рік тому - на 7,4%.

При цьому Мінфін Росії продовжує наполягати, що вкладеться у графік: "Цього року не очікується суттєвих змін у квартальній динаміці виконання витрат".

Нафтогазові доходи РФ у січні-лютому перевищили базовий рівень (при ціні $60 за барель), проте існують ризики їхнього зниження через зниження цін, визнає російський Мінфін. Водночас він сподівається на швидке зростання інших, ненафтогазових доходів, оскільки траєкторія їхнього надходження на початку року формує "передумови для значного перевищення" плану.

Раніше повідомлялося, що російська влада після повномасштабного вторгнення РФ в Україну запустила масштабну грошову емісію, щоб за допомогою "друкарського верстата" покрити дефіцит бюджету та профінансувати держкорпорації, залучені до мегапроєктів Кремля. Так, від початку 2022 року до жовтня 2024 року грошова база - тобто обсяг грошей Центрального банку РФ у фінансовій системі - підскочила на 8,2 трлн руб.

У січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки.

За даними російського Мінфіну, минулого року витрати уряду РФ перевищили доходи на 3,3 трлн руб., а дефіцит виявився вдвічі більшим за початковий план, який становив 1,6 трлн руб.

На латання "дірки" в скарбниці й допомогу держкорпораціям, що потрапили під санкції, російський уряд витратив ще $18,4 млрд із Фонду національного добробуту. У результаті обсяг ліквідних, тобто не витрачених активів Фонду, опустився до $37,5 млрд - найнижчого рівня з 2008 року.

Однак до того повідомлялося, що обсяг Фонду національного добробуту Росії, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трлн руб., або $116,84 млрд у еквіваленті, а 8,07 трлн руб. із загального обсягу ФНД фактично витрачені або інвестовані у різні проєкти. При цьому обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів Фонду, зменшився торік на третину (на $18,4 млрд) - до $37,5 млрд.

Обсяг ліквідних активів ФНД станом на початок 2022 року обсяг оцінювався у $113,5 млрд, на початок 2023 року - $87,19 млрд, а до початку 2024 року він зменшився до $55,88 млрд.

У серпні минулого року видання Bloomberg писало, що перегріта економіка Росії наближається до охолодження. Трудові ресурси та виробничі потужності практично вичерпані, а будівельний та банківський сектори після скасування пільгової іпотеки більше не захищені від впливу надвисоких відсоткових ставок.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.