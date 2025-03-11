Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Генсек ОБСЄ у Москві поручкався з Лавровим і назвав РФ «важливим партнером»

 

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу здійснив візит до Москви у вівторок, 11 березня, де зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На спільній пресконференції в Москві у вівторок Сінірліоглу подякував Лаврову за запрошення і за "продуктивну і відверту розмову".

"Я є генеральним сектором ОБСЄ, і я відданий тому, щоб працювати з усіма 57 державами-учасницями... Російська Федерація - це співзасновник організації, тому це дуже важливий партнер у межах ОБСЄ", - додав він.

Генсек ОБСЄ додав, що хотів би "продовжувати працювати з Росією з питань миру і безпеки в Європі, тому я тут".

Сінірліоглу перед тим показали "наслідки" нічної атаки українських дронів у місті Видне Московської області, де нібито були пошкоджені цивільні будинки.

Сам він ухилився від відповіді, чи "засуджуватиме" Україну за ці удари, але висловив сподівання, що "скоро війна закінчиться".

У грудні 2024 року Рада міністрів ОБСЄ досягла компромісу з призначенням керівництва, що неодноразово блокувала Росія через консенсусний принцип ухвалення рішень.

Призначений тоді генеральним секретарем ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу висловив сподівання, що організація докладеться до встановлення миру в Україні.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4124
  0,1254
 0,30
EUR
 1
 45,2141
  0,4425
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0148  0,09 0,21 41,5833  0,04 0,10
EUR 44,4019  0,16 0,37 45,2122  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,12 0,28 41,4300  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес