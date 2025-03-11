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Генсек ОБСЄ у Москві поручкався з Лавровим і назвав РФ «важливим партнером»
17:38 11.03.2025 |
Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу здійснив візит до Москви у вівторок, 11 березня, де зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На спільній пресконференції в Москві у вівторок Сінірліоглу подякував Лаврову за запрошення і за "продуктивну і відверту розмову".
"Я є генеральним сектором ОБСЄ, і я відданий тому, щоб працювати з усіма 57 державами-учасницями... Російська Федерація - це співзасновник організації, тому це дуже важливий партнер у межах ОБСЄ", - додав він.
Генсек ОБСЄ додав, що хотів би "продовжувати працювати з Росією з питань миру і безпеки в Європі, тому я тут".
Сінірліоглу перед тим показали "наслідки" нічної атаки українських дронів у місті Видне Московської області, де нібито були пошкоджені цивільні будинки.
Сам він ухилився від відповіді, чи "засуджуватиме" Україну за ці удари, але висловив сподівання, що "скоро війна закінчиться".
У грудні 2024 року Рада міністрів ОБСЄ досягла компромісу з призначенням керівництва, що неодноразово блокувала Росія через консенсусний принцип ухвалення рішень.
Призначений тоді генеральним секретарем ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу висловив сподівання, що організація докладеться до встановлення миру в Україні.
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