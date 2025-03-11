У ЄС хочуть узаконити «італійську модель» закордонних центрів для мігрантів

Європейська комісія у вівторок, 11 березня, запропонувала єдиний механізм повернення нелегальних мігрантів, який зокрема передбачає можливість створення у третіх країнах центрів для їхнього тимчасового утримання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пропозиція Єврокомісії передбачає створення Загальноєвропейської системи повернення мігрантів відповідно до ухваленого у 2024 році оновленого Пакту про міграцію та притулок.

"Оскільки рівень повернення мігрантів в ЄС наразі становить лише 20%, а фрагментація різних систем створює можливості для зловживань, необхідна сучасна, простіша та ефективніша правова база", - пояснює виконавчий орган ЄС.

Серед ключових положень пропозиції - створення "центрів повернення", які дозволяють державам ЄС укладати угоди з третіми країнами про тимчасове утримання там нелегальних мігрантів до їхнього повернення.

Такі центри, які вже створила Італія в межах угоди з Албанією, водночас повинні відповідати "міжнародним стандартам і принципам прав людини", наголошують у Єврокомісії.

Інші положення передбачають ухвалення єдиного регламенту ЄС про повернення мігрантів (нині кожна держава має власні процедури), взаємне визнання рішень про повернення, а також посилення правил для мігрантів, які скоїли злочини чи становлять загрозу безпеці.

Наразі питання повернення мігрантів з Євросоюзу до їхніх рідних країн на рівні ЄС регулюються директивою від 2008 року, і минулоріч президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла її оновити.

Нагадаємо, Італія ще минулого року уклала двосторонню угоду з Албанією про утворення двох центрів для тимчасового утримання мігрантів, які подаються на притулок в Італії.

Але ці центри фактично стоять порожніми, бо італійські суди побачили протиріччя в указі уряду Італії та законодавстві ЄС стосовно того, які країни походження мігрантів можна вважати безпечними.