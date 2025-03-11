Конкуренція між рф й Саудівською Аравією на азійському ринку загострюється

Протистояння за частку ринку нафти можливе, воно починається зараз в Азії: провідні експортери, росія й Саудівська Аравія, зробили крок до різкого збільшення кількості вантажів, що відправляються до найбільшого світового регіону імпорту, пише Reuters.

Китай, імпортер нафти у світі номер один, стає ключовою ареною протистояння двох експортерів, які формально є союзниками у рамках групи виробників ОПЕК+.

росія витіснила Саудівську Аравію з першого рядка у списку китайських постачальників - переважно завдяки знижкам, які рф змушена була робити через західні санкції.

Однак російські постачання до Китаю морем сповільнилися в перші два місяці 2025 року, частково внаслідок нових санкцій на морські перевезення, введених президентом США Джо Байденом незадовго до звільнення з посади в січні.

Постачання в Китай у березні прогнозуються на рівні 973 тис. барелів на добу (б/д), що вище за рівень, зафіксований у лютому.

Цілком імовірно, що до кінця місяця цю цифру буде переглянуто у бік підвищення, оскільки, можливо, буде враховано додаткові партії, що вийшли з російських портів у Тихому океані у напрямку Китаю; зазвичай такий рейс займає лише тиждень.

Саудівці, схоже, не збираються сидіти склавши руки, поки російський експорт до Китаю й Індії відновлюється: Kpler очікує прибуття до КНР 1,64 млн б/д із Саудівської Аравії у березні.

Це найвищий показник із серпня 2023 року; у лютому саудівський імпорт до Китаю становив 1,21 млн б/д, у січні - 1,33 млн.

Імпорт Індії з Саудівської Аравії у березні оцінюється в 532 тис. б/д, але ця цифра, швидше за все, зросте, оскільки до кінця місяця буде враховано більше вантажів.

Індія імпортувала із Саудівської Аравії 679 тис. б/д у лютому, що стало найнижчим показником із серпня 2024 року.

Проте, найімовірніше, імпорт із Саудівської Аравії почне помітно зростати лише з квітня, оскільки це перший місяць, коли ОПЕК+ планує збільшення видобутку, і саме з квітня держмонополія Saudi Aramco знизила офіційні ціни на нафту.

Aramco знизила OSP на сорт Arab Light для азійських нафтопереробників, і премія до середнього значення близькосхідних еталонів Омана й Дубая для партій квітневого завантаження становитиме $3,50 за барель.

Зниження цін на нафту було очікуваним з огляду на рішення ОПЕК+ розпочати згортання скорочень видобутку й розпочати з додаткових 138 тис. б/д з квітня.

Такого невеликого збільшення видобутку недостатньо, щоб сильно вплинути на світові ціни на нафту. Але сигнал про те, що саудівці хочуть збільшити свою частку на ринку шляхом зниження відпускних цін, надіслано; одночасно росії, схоже, значною мірою вдалося оминути нові санкції.

російські експортери нафти також, ймовірно, отримають підтримку від політичного розвороту Вашингтона за нового президента Дональда Трампа, який став на бік москви.

Дані про березневі потоки нафти в Азію - перша ознака боротьби за частку ринку, яка може посилити поточний знижувальний тиск на ціну на нафту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent завершили торги 10 березня на позначці $69,28 за барель, що трохи вище за чотирирічний мінімум $68,33, досягнутий 5 березня.