Панамський канал розглядає будівництво трубопроводу для LPG

Представник адміністрації каналу Рікаурте Васкес заявив 10 березня, що Панамський канал вивчає можливість будівництва трубопроводу для транспортування скрапленого нафтового газу (LPG) через торговельний шлях, при цьому Японія розглядається як головний потенційний покупець газу, що надходить із США. Про це повідомляє Reuters.

Канал, один із найжвавіших морських торговельних шляхів у світі, прагне диверсифікувати свою діяльність після того, як отримав «зелене світло» у судовому рішенні минулого року. Посуха обмежила переходи, і чиновники каналу планують побудувати неподалік водосховище.

Японія - один із найбільших у світі споживачів скрапленого газу, який використовує паливо для побутових і промислових потреб.

«Ми вивчаємо можливість розгортання інфраструктури з пропускною здатністю до мільйона барелів на день (б/д), але ринок набагато більший», - сказав Васкес Reuters після прес-конференції.

«Задоволення потреб у зростаючих обсягах (газу) через Панаму має найвищий пріоритет, але також і найскладніше», - додав Васкес.

Цей крок відбувається на тлі ескалації напруженості між США й Панамою, викликаної заявами президента США Дональда Трампа про повернення Панамського каналу.

Попри відмову президента Панами Хосе Рауля Муліно від претензій Трампа, лідер США й офіційні особи привітали нещодавню угоду, укладену американською компанією BlackRock для купівлі більшості портового бізнесу гонконзького конгломерату CK Hutchison, включаючи його активи поблизу Панамського каналу.

Початкові дослідження показують, що «можлива пропускна спроможність через Панамський канал може сягнути 2 млн б/д скрапленого газу за десять років», вважає Васкес.

З його слів, канал очікує прийняти рішення щодо трубопроводу протягом наступних 12 місяців.

Інвестиції обсягом $8 млрд в інфраструктуру й проєкти сталого розвитку, вже призначені для каналу, розподілено протягом наступного десятиліття.

