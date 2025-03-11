Як столиця Австралії перейшла на відновлювану енергетику

Шматок вугілля, який Скотт Моррісон підняв у парламенті Австралії у 2017 році, символізував для тодішнього прем'єр-міністра "енергетичне майбутнє" країни. Однак столиця, де він виголошував свою промову, на той час вже майже на 100 відсотків забезпечувала свої потреби в електриці завдяки вітровій та сонячній енергетиці.

Цільовий показник у 100 відсотків був остаточно досягнутий у 2020 році. Відтоді столичний регіон Канберра (Австралійська столична територія, ACT) виробляє достатньо електроенергії з відновлюваних джерел, аби забезпечити потреби 500 тисяч жителів.

Це був перший регіон або місто за межами Європи з населенням понад 100 тисяч, що повністю декарбонізувало свою енергосистему, тобто відмовилося від викопних видів палива. Першою у світі цього досягло місце Рейк'явік, столиця Ісландії, завдяки 70 відсоткам енергоспоживання, забезпечуваних гідроенерегикою. Пізніше британський енергетичний портал USwitch визнав Канберру найбільш екологічною столицею світу.

Водночас вся Австралія залишається аутсайдером серед країн ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) за інвестиціями в чисту енергетику, тож Канберра - "зелений" виняток у власній країні.

Сьогодні частка відновлюваної енергетики в Австралії становить лише близько 35 відсотків. Для порівняння, у Німеччині близько 60 відсотків електроенергії виробляється з безвуглецевих джерел. Проте Австралія прагне до 2030 року досягти планки у 82 відсотки відновлюваної енергетики у своїй електромережі. Для цього вугільні електростанції поступово закриваються, а вартість сонячної та вітрової енергії знижується.

Як австралійська столиця змогла стати "зеленим острівцем" серед моря викопного палива?

Революційний шлях Канберри до декарбонізації

У середині 2010-х років, коли консервативний уряд Австралії зупинив національні програми з відновлюваної енергетики, інвестиції в цю сферу фактично припинилися, пояснює Джеффрі Ратледж з управління з питань довкілля, води та скорочення викидів уряду ACT.

Однак, всупереч загальнонаціональній політиці, влада Канберри вирішила діяти незалежно та здійснила великі інвестиції у нові сонячні та вітрові проєкти, щоб декарбонізувати свою енергосистему. Це був "найпростіший і найдешевший" перший крок на шляху до досягнення вуглецевої нейтральності до 2045 року, зазначає Ратледж.

Навіть коли переважна кількість членів австралійського парламенту все ще виступали за вугілля, Канберра вже давно забезпечувалася переважно електроенергією з відновлюваних джерел

Канберра скористалася перевагами того, що в регіоні з 2001 року при владі перебуває екологічно орієнтований лівоцентристський уряд, а також від дуже свідомого ставлення населення до клімату, пояснює енергетичний експерт Грег Борн із незалежної австралійської кліматичної організації The Climate Council.

"Влада мала далекоглядну перспективу", - каже він. Завдяки тому, що влада в регіоні не змінювалася, АСТ пішла своїм шляхом, незважаючи на тодішню політику уряду на національному рівні. "Вони ігнорували махінації федерального уряду та лобістів викопного палива", - додає експерт.

При цьому Канберра брала приклад, зокрема, з європейських країн. Заснувавши у 2016 році власний центр відновлюваної енергетики, австралійська делегація відправилась до німецького міста Фрайбурга, першопроходця в галузі сонячної енергетики, щоб стимулювати інновації та інвестиції у сектор відновлюваної енергетики.

За словами Борна, успіху сприяли й новаторські дослідження сонячних панелей в Австралійському національному університеті в Канберрі.

Столиця Австралії є одним з перших адептів "зеленої" енергетики

Місто почало укладати контракти з компаніями з відновлюваної енергетики на розробку найбільших в країні вітрових і сонячних проєктів - як у столичному регіоні ACT, так і в більших австралійських штатах. Енергія з відновлюваних джерел, якої в мережі ставало все більше, поступово компенсувала споживання мешканцями столиці енергії, виробленої з викопного палива, пояснює Ратледж.

Канберра була унікальною в цьому питанні. Столиця інвестувала у відновлювану енергетику ще тоді, коли попит на неї був низьким. На відміну від великих австралійських штатів, тут не було застарілих дорогих вугільних і газових електростанцій, які потрібно було б утримувати.

Зараз близько 95 відсотків відновлюваної енергії Канберри генерується п'ятьма вітровими парками, розташованими в штатах Новий Південний Уельс, Вікторія та Південна Австралія. Ця енергія не подається безпосередньо до Канберри, а надходить у загальнонаціональну мережу, компенсуючи колишню залежність ACT від вугільної електроенергетики.

Чиста енергія без централізації: як Канберра обирає майбутнє

За словами Ратледжа, мешканці Канберри сьогодні платять за електроенергію на 245-367 євро менше на рік, ніж жителі штату Новий Південний Уельс. Причина в тому, що фіксована ціна на відновлювану енергію в Канберрі зазвичай нижча, ніж ціни на електроенергію, вироблену з викопного палива, що залежать від ринкових коливань.

Мешканці столиці також отримують вигоду від "високо децентралізованої" енергетичної системи, в якій громадяни споживають власну енергію, забезпечуючи свої будинки електрикою, виробленою за допомогою сонячних панелей. Багато власників приватних будинків у Канберрі мають такі панелі на дахах. Завдяки державним субсидіям Австралія має найбільшу кількість сонячних панелей на душу населення у світі.

У деяких частинах Канберри всі будинки мають сонячні панелі на даху

Коли у 2018 році регіон Канберри поставив амбітну мету - досягти нульових викидів в атмосферу до 2045 року, - він поставив за мету, зокрема, відійти від застарілої моделі енергетики 1960-х. У ті часи мегаполіси залежали від величезних централізованих електростанцій.

Сьогодні ситуація кардинально змінилася. "Енергія виробляється майже скрізь, використовується скрізь і зберігається скрізь", - зазначає Борн.

Великі акумулятори для зберігання енергії

Крім того, по всьому столичному регіону Австралії реалізуються проєкти зі зберігання енергії в акумуляторах, щоб зменшити залежність від центральної електромережі. Загалом ідеться про 5000 акумуляторних систем у будинках та на підприємствах.

Локальне акумуляторне сховище допомагає забезпечити мешканців Канберри екологічною енергією, виробленою на місці.

Окрім цього, у регіоні діє пілотний проєкт "Vehicle-to-Grid". Його мета - з'ясувати, як для забезпечення електроенергією будинків та лікарень можна використовувати батареї електромобілів, аби запобігти перебоям у постачанні.

Упродовж наступних п'яти років влада планує повністю електрифікувати все так зване соціальне житло, у якому живуть люди, які потребують підтримки від держави. Тоді в них перестануть використовувати прилади, що працюють на газу чи мазуті, приміром, для приготування їжі чи опалення.

Канберра, яка стала однією з перших у сфері чистої енергетики, нині надихає й інші австралійські штати.

Водночас консерватори, які зараз перебувають в опозиції до лейбористського уряду Австралії, виступають за розвиток ядерної енергетики, тоді як сектор відновлюваних джерел енергії зростає. Експерти прогнозують, що останні нерентабельні вугільні електростанції будуть закриті протягом наступних десяти років.

За даними Австралійської ради чистої енергетики (Clean Energy Council), лише у 2024 році в країні інвестували понад 5,4 мільйона євро у сонячну та вітрову енергетику. Крім того, чинний уряд нещодавно схвалив найбільший у світі проєкт із сонячної енергетики та зберігання енергії, який реалізують на півночі Австралії.

Грег Борн переконаний: "Ідеться про рух уперед, а не про спроби триматися за минуле".