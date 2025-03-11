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АНАЛІТИКА

Малий бізнес в Росії заморожує розвиток: половина відмовляється від інвестицій

 

Більше як половина малих і середніх підприємств у Росії не планують вкладати у власний розвиток у 2025 році.

Про це пише The Moscow Times.

За рік кількість таких компаній зросла на 9 процентних пунктів - із 42% до 51%.

Найбільше скорочують інвестиції підприємства торгівлі - 58% компаній заявили, що будуть зменшувати витрати на розвиток. Водночас бізнеси, що працюють у сфері IT і науково-технічної діяльності, продовжують отримувати державну підтримку, тому інвестують активніше.

Зазначається, що головна причина згортання вкладень - висока ключова ставка Центробанку РФ на рівні 21%, яка робить кредити занадто дорогими.

За оцінками експертів видання, скорочення інвестицій може призвести до дефіциту товарів і послуг, що спровокує зростання цін на 30-40%.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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