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Малий бізнес в Росії заморожує розвиток: половина відмовляється від інвестицій
14:21 11.03.2025 |
Більше як половина малих і середніх підприємств у Росії не планують вкладати у власний розвиток у 2025 році.
Про це пише The Moscow Times.
За рік кількість таких компаній зросла на 9 процентних пунктів - із 42% до 51%.
Найбільше скорочують інвестиції підприємства торгівлі - 58% компаній заявили, що будуть зменшувати витрати на розвиток. Водночас бізнеси, що працюють у сфері IT і науково-технічної діяльності, продовжують отримувати державну підтримку, тому інвестують активніше.
Зазначається, що головна причина згортання вкладень - висока ключова ставка Центробанку РФ на рівні 21%, яка робить кредити занадто дорогими.
За оцінками експертів видання, скорочення інвестицій може призвести до дефіциту товарів і послуг, що спровокує зростання цін на 30-40%.
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