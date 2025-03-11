Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Це катастрофа». Швейцарія втрачає ринок зброї через заборону на перепродаж в Україну

 

Швейцарія через закони про нейтралітет заборонила реекспорт своєї зброї до України, і тепер її оборонна промисловість зазнає збитків, оскільки деякі європейські країни відмовляються купувати швейцарську зброю через ці обмеження. Агентство Reuters пише, що експорт зброї зі Швейцарії знизився вже другий рік поспіль.

У 2023 році експорт зброї, боєприпасів і пов'язаних матеріалів зі Швейцарії обвалився на 27%, у 2024-му - ще на 5%, свідчать дані Державного секретаріату з питань економіки (SECO).

Представник галузевої асоціації Swissmem Маттіас Цоллер поскаржився, що закони про нейтралітет Швейцарії обмежують компанії у підписанні вигідних контрактів. Німеччина, найбільший покупець швейцарської зброї, виключила швейцарські компанії з деяких закупівель, а Данія й Нідерланди припинили замовлення.

"У Європі спостерігається значне зростання витрат на оборону, а Швейцарія залишиться в стороні. Це катастрофа не лише для промисловості, але й для обороноздатності країни", - сказав Цоллер.

Згідно з законами про нейтралітет і законом про військові матеріали, зброя не може бути відправлена безпосередньо до країн, залучених у збройний конфлікт, реекспорт раніше проданої зброї також заборонений. Це, наприклад, завадило переданню зенітних боєприпасів з Німеччини в Україну.

Швейцарський уряд зараз розглядає можливість послаблення обмежень "за надзвичайних обставин", а також обмеження правила реекспорту до п'яти років після постачання.

Асоціація Swissmem вважає ці пропозиції недостатніми для підтримки галузі, що залежить від експорту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4124
  0,1254
 0,30
EUR
 1
 45,2141
  0,4425
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0148  0,09 0,21 41,5833  0,04 0,10
EUR 44,4019  0,16 0,37 45,2122  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,12 0,28 41,4300  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес