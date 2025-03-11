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«Це катастрофа». Швейцарія втрачає ринок зброї через заборону на перепродаж в Україну
14:11 11.03.2025 |
Швейцарія через закони про нейтралітет заборонила реекспорт своєї зброї до України, і тепер її оборонна промисловість зазнає збитків, оскільки деякі європейські країни відмовляються купувати швейцарську зброю через ці обмеження. Агентство Reuters пише, що експорт зброї зі Швейцарії знизився вже другий рік поспіль.
У 2023 році експорт зброї, боєприпасів і пов'язаних матеріалів зі Швейцарії обвалився на 27%, у 2024-му - ще на 5%, свідчать дані Державного секретаріату з питань економіки (SECO).
Представник галузевої асоціації Swissmem Маттіас Цоллер поскаржився, що закони про нейтралітет Швейцарії обмежують компанії у підписанні вигідних контрактів. Німеччина, найбільший покупець швейцарської зброї, виключила швейцарські компанії з деяких закупівель, а Данія й Нідерланди припинили замовлення.
"У Європі спостерігається значне зростання витрат на оборону, а Швейцарія залишиться в стороні. Це катастрофа не лише для промисловості, але й для обороноздатності країни", - сказав Цоллер.
Згідно з законами про нейтралітет і законом про військові матеріали, зброя не може бути відправлена безпосередньо до країн, залучених у збройний конфлікт, реекспорт раніше проданої зброї також заборонений. Це, наприклад, завадило переданню зенітних боєприпасів з Німеччини в Україну.
Швейцарський уряд зараз розглядає можливість послаблення обмежень "за надзвичайних обставин", а також обмеження правила реекспорту до п'яти років після постачання.
Асоціація Swissmem вважає ці пропозиції недостатніми для підтримки галузі, що залежить від експорту.
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