Фінансові новини
- |
- 11.03.25
- |
- 17:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Зростання Rheinmetall назвали безпрецедентним для промислового сектору
14:03 11.03.2025 |
Німецька військова компанія Rheinmetall демонструє небачені раніше темпи зростання в промисловому секторі, пише Financial Times. За словами гендиректора Арміна Паппергера, за останні 12 місяців компанія отримала більше нових замовлень, ніж за попередні 15.
У 2024 році дохід Rheinmetall становив близько 10 млрд євро, що майже вдвічі більше, ніж 5,7 млрд євро у 2021 році, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До кінця десятиліття компанія планує вийти на річний дохід 40 млрд євро.
Акції Rheinmetall зросли у десять разів порівняно з періодом до вторгнення і на 140% після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.
Александр Валь, аналітик компанії Stifel, заявив, що йому не відомо про жодну іншу виробничу компанію, яка б "так швидко зросла за такий короткий час".
Компанія відіграє ключову роль у нарощуванні виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм, які використовуються Силами оборони України на фронті.
За останні три роки компанія збільшила свої виробничі потужності снарядів вдесятеро до 700 000 одиниць завдяки придбанню іспанського конкурента Expal, розширенню свого основного виробничого майданчика в Унтерлюссі та відкриттю нових підприємств.
Компанія будує 10 заводів по всьому світу, зокрема в Україні, Румунії, Угорщині та Литві.
Rheinmetall також виробляє бойові машини піхоти Marder, стволи для танків Leopard 2 та самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які постачаються в Україну.
Через ці постачання Паппергеру загрожує небезпека: торік американська розвідка розкрила спробу замаху на його вбивство. Паппергер сказав Financial Times, що загроза ніде не зникла, "але уряд піклується про мене".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські захисники уразили низку стратегічних об'єктів РФ, задіяних у війні - Генштаб ЗСУ
|Суд конфіскував необґрунтовані активи топпосадовця ДБР. Його звільнили, але знову повернули на посаду
|Найбільша атака дронів на Москву: є загиблий і постраждалі
|Рубіо: Україні доведеться піти на територіальні поступки в будь-якій мирній угоді, РФ – робити «складні речі»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Конкуренція між рф й Саудівською Аравією на азійському ринку загострюється
|Трамп підняв до 50% мита на частину товарів з Канади
|Атака дронів зупинила постачання нафти з РФ до Угорщини по «Дружбі» – Сійярто
|Україна заборонила імпорт з Угорщини продукції тваринництва через спалах ящуру
|Норвегія виділить EUR16 млн на відбудову України через НЕФКО
|Панамський канал розглядає будівництво трубопроводу для LPG
Бізнес
|Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X
|Mercedes-Benz впроваджує бірюзове підсвічування фар для позначення автоматизованого водіння у Німеччині
|Футбольний клуб Раяна Рейнолдса подорожчав у 50 разів, відколи він його купив
|Як ЄС планує зробити європейські авто конкурентоздатними
|YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99
|Instagram тестує функцію спільних каналів, як в Discord
|Восьмий тестовий запуск Starship знову закінчився вибухом корабля