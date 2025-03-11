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АНАЛІТИКА

Зростання Rheinmetall назвали безпрецедентним для промислового сектору

 

Німецька військова компанія Rheinmetall демонструє небачені раніше темпи зростання в промисловому секторі, пише Financial Times. За словами гендиректора Арміна Паппергера, за останні 12 місяців компанія отримала більше нових замовлень, ніж за попередні 15.

У 2024 році дохід Rheinmetall становив близько 10 млрд євро, що майже вдвічі більше, ніж 5,7 млрд євро у 2021 році, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До кінця десятиліття компанія планує вийти на річний дохід 40 млрд євро.

Акції Rheinmetall зросли у десять разів порівняно з періодом до вторгнення і на 140% після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Александр Валь, аналітик компанії Stifel, заявив, що йому не відомо про жодну іншу виробничу компанію, яка б "так швидко зросла за такий короткий час".

Компанія відіграє ключову роль у нарощуванні виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм, які використовуються Силами оборони України на фронті.

За останні три роки компанія збільшила свої виробничі потужності снарядів вдесятеро до 700 000 одиниць завдяки придбанню іспанського конкурента Expal, розширенню свого основного виробничого майданчика в Унтерлюссі та відкриттю нових підприємств.

Компанія будує 10 заводів по всьому світу, зокрема в Україні, Румунії, Угорщині та Литві.

Rheinmetall також виробляє бойові машини піхоти Marder, стволи для танків Leopard 2 та самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які постачаються в Україну.

Через ці постачання Паппергеру загрожує небезпека: торік американська розвідка розкрила спробу замаху на його вбивство. Паппергер сказав Financial Times, що загроза ніде не зникла, "але уряд піклується про мене".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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