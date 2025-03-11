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Європа повинна мати спільні війська і ядерний щит - дебати в Європарламенті
13:38 11.03.2025 |
Європа має відповісти на пропозицію Франції та визначити французький ядерний щит як європейський, а також збільшити закупівлю зброї і створити війська «під європейським прапором».
З такими пропозиціями під час дебатів у Європарламенті в Страсбурзі щодо європейської безпеки виступив голова групи Європейської народної партії Манфред Вебер, передає кореспондент Укрінформу.
«Те, що сталося в Білому домі два тижні тому, було скандалом. Сказати, що Україна несе відповідальність за війну, - це просто брехня. І навіть зважаючи на нашу довгу історію з американськими друзями, ми повинні називати брехню брехнею. Путін не хоче закінчити війну, він хоче покінчити з Україною», - наголосив Вебер.
Рішення про виділення 800 мільярдів євро на розбудову європейської оборони стало, за його словами, важливим кроком. Однак ці гроші є лише відправною точкою, оскільки ЄС потребує негайного об'єднання усіх ресурсів заради безпеки та оборони, підкреслив німецький євродепутат.
«Європа має відповісти на пропозицію Франції визначити французький ядерний щит як своєрідний європейський щит», - підкреслив він, додавши, що це питання треба винести на порядок денний наступного засідання керівництва ЄС.
Вебер виступає також за стандартизацію та уніфікацію європейських військ і створення спільної системи ППО.
«Нам потрібно діяти разом. Ми маємо 17 моделей танків у ЄС, американці мають лише одну. Нам потрібна стандартизація, потрібні обов'язкові спільні закупівлі. А також спільні європейські проєкти, такі як система протиракетної оборони або захисту від безпілотників, особливо на сході Європи», - наголосив політик.
На його думку, метою цього процесу є створення єдиного європейського війська.
«Частина військ у Європі має мати європейські прапори на формі. Головне завдання нашого покоління - створити справжній Європейський оборонний союз», - вважає голова Європейської народної партії.
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