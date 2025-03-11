Європа позбулася ілюзій щодо Росії, захисту з боку США та власної безпеки - фон дер Ляєн

Унаслідок розвитку ситуації навколо російської агресії проти України Європа не може надалі сприймати мир як даність, вона позбулася ілюзій щодо можливості економічної та безпекової інтеграції з Росією, як і щодо наявності захисту з боку США.

Про це у вівторок у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мир у нашому Євросоюзі не може надалі сприйматися як даність. Ми постаємо перед кризою в європейській безпеці. Але ми знаємо, що це та криза, в умовах якої завжди будувалася Європа. Тож це момент (досягнення) миру через силу. Це момент для спільних зусиль в обороні», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона відзначила, що під час минулої Європейської ради рівень консенсусу навколо питань оборони серед європейських лідерів був безпрецедентним, і просто «немислимим» ще кілька тижнів тому. Лідери європейських країн усвідомили, що мають мислити та діяти по-іншому, щоб мобілізувати європейські економічні ресурси для зміцнення власної безпеки. Ці зусилля, за словами президентки Єврокомісії, потребуватимуть рішучості та мужності вже протягом наступних тижнів та місяців.

«Європейський порядок з безпеки зазнав потрясіння, й багато з наших ілюзій були розвіяні. Після завершення "холодної війни" хтось вірив, що Росія може бути інтегрованою в економічну та безпекову архітектуру Європи. Інші сподівалися, що ми можемо безумовно покладатися на американський захист. Тож ми понизили свій захист. Ми скоротили більш ніж наполовину наші оборонні витрати від звичайного середнього рівня, вищого за 3,5 відсотка (від ВВП - ред.). Ми думали, що можемо користатися дивідендами миру. Але в реальності ми лише створювали дефіцит з безпеки. Час ілюзій завершився», - зазначила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що Європа має взяти більшу відповідальність за власну оборону, і не у віддаленому майбутньому, а просто зараз. Це не передбачає якихось повільних поступових кроків, але натомість потребує від європейців мужності, щоб досягти сплеску у власних оборонних спроможностях. Саме цього наразі потребує ситуація з безпеки.

«Ми потребуємо цього, передусім, унаслідок ситуації в Україні. Є термінова необхідність заповнити нестачу у військових поставках для України та надати Україні міцні гарантії безпеки . Але цей вирішальний момент стосується не лише України. Йдеться про всю Європу та про безпеку всього нашого континенту», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.