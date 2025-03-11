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АНАЛІТИКА

Австрія обмежує мобільні телефони в школах

 

Новий міністр освіти Австрії Крістоф Відеркер оголосив про заборону використання мобільних телефонів у початковій і середній школі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА.

Якщо раніше в Австрії школи самі визначали, забороняти мобільні телефони чи ні, рішення Відеркера запроваджує обовʼязкову заборону для всіх них як на уроках, так і під час перерв.

Заборона стосується початкової та базової середньої освіти (перші вісім класів в Австрії) та буде оформлена указом австрійського Міністерства освіти до кінця березня.

На пресконференції в понеділок новий міністр освіти Австрії заявив, що проконсультувався з експертами і дійшов висновку: негативний вплив мобільних пристроїв у школах є навіть більшим, ніж від пандемії коронавірусу.

Він також уточнив, що школи можуть самі вирішувати, де зберігати мобільні телефони, смарт-годинники та інші подібні пристрої, а в разі порушення заборони на учня чекатиме покарання - наприклад запис у класному журналі або виклик батьків.

Останнім часом подібні нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи.

У Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1-6 класів.

У Франції в межах пілотного проєкту з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи визначених закладів повинні залишати свої смартфони в шафці при вході до школи.

Нідерланди також заборонили телефони у середніх і молодших школах, проте учні зможуть використовувати свої пристрої, коли це необхідно для навчання.
Ключові теги: Австрія
 

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