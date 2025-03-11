Європейські компанії подали позовів до «Газпрому» на 18 мільярдів євро

Судові претензії до російського "Газпрому" з боку європейських клієнтів майже вдвічі перевищили наявні у компанії запаси готівки на рахунках. Так, загалом було подано позовів до російської компанії на 18 млрд євро.

Це випливає з даних судової картотеки судів РФ, до яких "Газпром" подав зустрічні позови про заборону вести з ним розгляди за межами Росії, передає The Moscow Times.

Усього від "Газпрому" надійшло 13 зустрічних позовів - стільки ж було подано проти нього самого. За 9 позовами арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області вже видав виконавчі листи.

Найбільший позов до "Газпрому" було подано німецьким концерном Uniper, у минулому головним клієнтом "Газпрому" у Німеччині та співінвестором проєкту "Північний потік-2". Компанія, яка закуповувала в Росії 20 млрд кубометрів газу на рік, вимагає 14,31 млрд євро у вигляді компенсації за збитки від припинення російських поставок.

У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж задовольнив її позов у ​​повному обсязі.

Також 1,55 млрд євро вимагає від "Газпрому" польський концерн Europol Gaz, який керував польською ділянкою трубопроводу "Ямал-Європа".

Позов на 305 млн євро надійшов від французької Engie, на 575 млн євро - від австрійської OMV, яка продовжувала закуповувати російський газ аж до кінця 2024 року.

У Чехії позов на 58 млн євро подала енергогрупа CEZ, у Словаччині претензії на 9 млн та 4 млн євро відповідно надійшли від ZSE Energia та Vychodoslovenska Energetika.

Понад 1 млрд євро в сумі хочуть від "Газпрому" швейцарські енерготрейдери DXT Commodities (385 млн євро) та Axpo Solutions (623 млн євро).

Загальна сума претензій до "Газпрому" практично зрівнялася з його чистим виторгом від продажу газу на всі зовнішні ринки разом узяті: $10 млрд на рік - від експорту до Європи та Туреччини, $7 млрд - від поставок до Китаю і $2 млрд - від експорту до країн СНД та Центральної Азії.

Однак запасів готівки на рахунках "Газпрому", згідно з його звітністю, ледь вистачить на половину позовів: станом на 30 вересня 2024 року у вигляді грошових коштів та їхніх еквівалентів компанія мала 933 млрд руб., або $10,5 млрд за поточним курсом Центробанку РФ.

Як повідомлялося, поставки російського "Газпрому" до Європи газопроводом "Турецький потік" у лютому оновили історичний максимум, перевищивши 55 млн кубометрів на добу.

Перед тим стало відомо, що чеська енергетична компанія CEZ виграла арбітражну справу проти російського "Газпромому", у межах якого вимагала відшкодування збитків на суму понад 1 мільярд крон ($42,16 млн).

До того повідомлялося, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.

Через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% - до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.

Раніше стало відомо, що російський "Газпром" за третій квартал 2024 року отримав чистий прибуток обсягом 171,5 млрд руб. Перший і другий квартали для компанії завершилися збитками 450 млрд руб. і 31 млрд руб. відповідно, а розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб.

Компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.