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Українці торік внесли до бюджету Польщі майже $4 млрд
11:57 11.03.2025 |
Українські мігранти у 2024 році допомогли збільшити надходження до бюджету Польщі на 15,1 млрд злотих (майже $ 4 млрд).
Такі оцінки наводить державний Банк економіки Польщі (BGK), передає Укрінформ з посиланням на Bankier.pl.
Оцінюється, що мігранти з України могли сприяти у 2024 році збільшенню надходжень до польського бюджету приблизно на 15,1 млрд злотих.
«Враховуючи орієнтовну суму податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна констатувати, що з кожного 1 злотого, отриманого громадянами України за програмою «Сім'я 800 плюс», мігранти сплачували до державного бюджету Польщі приблизно 5,4 злотих», - повідомили експерти банку.
Як зазначається, польські середні та великі компанії у 2025 році планують збільшити працевлаштування серед працівників з-за меж Євросоюзу, зокрема з України.
За попередніми оцінками, в Польщі може перебувати понад 2 млн громадян України, з яких близько мільйона приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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