Туреччина створила та випробувала лазерну зброю проти FPV-дронів

Турецька компанія ASELSAN провела випробування мобільної лазерної системи GÖKBERK, під час яких лазер знищував дрони різного типу, зокрема FPV.

ASELSAN, провідна оборонна компанія Туреччини, продовжує робити важливі кроки в галузі зброї спрямованої енергії. GÖKBERK, який раніше довів свою ефективність проти безпілотників-камікадзе, продемонстрував свої можливості, коли виявив, автономно відстежив й знищив FPV-дрон за допомогою «декількох тестових сценаріїв».

Під час випробувань лазерна система знищувала дрони на квадрокоптери 1500 м, безпілотники літакового типу - на 1200 м. Окрім того, система змогла розтопити 6-мм сталевого листа на відстані 600 м.

Лазерна зброя може також знешкоджувати саморобні вибухові пристрої, а також вона оснащена системою радіоелектронної боротьби İHTAR. Виявлення цілей здійснюється за допомогою радара та оптико-електронної станції з денним і тепловізійним каналами, а також системою розпізнавання на основі штучного інтелекту.

GÖKBERK має потужну систему охолодження, що дозволяє працювати у безперервному режимі. Всі компоненти лазерної установки розміщені на шасі 6×6, що відрізняє її від іншої турецької лазерної системи ALKA від компанії Roketsan.

Словом, ALKA призначена для боротьби з міні- та мікробезпілотниками за допомогою лазера та засобів РЕБ. Її радіолокаційна система виявляє цілі на 4000 м, засоби РЕБ ефективні на 1000 м, а лазер знищує безпілотники на 500 м.