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Нова влада Сирії уклала договір з курдами
10:55 11.03.2025 |
Нова влада Сирії у понеділок, 10 березня, оголосила досягнення угоди з "Сирійськими демократичними силами" (SDF) щодо інтеграції цивільних та військових інституцій курдської автономної адміністрації до складу сирійського уряду. У договорі вказано конкретні об'єкти на північному сході Сирії, включаючи прикордонні пости, летовище, а також нафтові та газові родовища. Угода має бути реалізована до кінця 2025 року, повідомляє агенція AFP.
Після повалення режиму Башара Асада в грудні 2024 року нова сирійська влада на чолі з Ахмадом аш-Шараа намагається розпустити збройні угруповання, що діють у Сирії, і встановити контроль над усією територією країни.
Бої на заході Сирії проти прихильників Асада
Підписання угоди з SDF відбулося на тлі бойових дій та ймовірних масових позасудових розправ у прибережному регіоні на заході Сирії, де проживає переважно алавітська меншина - громада, до якої належить і повалений сирійський диктатор Асад.
За даними правозахисників, за чотири дні операції "з відновлення безпеки" у містах, селищах та горах прибережних сирійських провінцій Латакія та Тартус, яка "спрямована проти залишків ополченців Асада та тих, хто їх підтримує", загинули близько 1500 людей, більшість із них - цивільні.
Виконувач обов'язків президента СиріїАхмад аш-Шараа, коментуючи завершення операції, назвав ініціатором бойових дій проасадівські угруповання і пообіцяв покарати винних у розправах над мирним населенням - навіть якщо серед них будуть його прихильники.
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