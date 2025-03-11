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АНАЛІТИКА

Королівство штучного інтелекту: Саудівська Аравія розширює центри обробки даних для ШІ

 

Ер-Ріяд планує збільшувати площу центрів обробки даних на 37% щороку до 2027 року, що майже вдвічі перевищує темпи зростання у Дубаї та Абу-Дабі й значно випереджає глобальний показник у 15%. Такі дані наводить Jones Lang LaSalle (JLL) у своєму аналізі для Bloomberg.

Саудівська Аравія активно будує хмарну інфраструктуру та центри обробки даних, щоб стати регіональним лідером у сфері штучного інтелекту та технологій у межах стратегії економічної диверсифікації. Попит на обробку даних зростає через появу нових технологічних галузей та відкриття штаб-квартир сотень міжнародних компаній в Ер-Ріяді.

Американські технологічні гіганти Microsoft, Amazon Web Services та Equinix вже оголосили про плани будівництва центрів обробки даних у королівстві. Стартап Groq Inc. співпрацює з нафтовою компанією Aramco для створення центру штучного інтелекту. Інвестиції стимулюються податковими пільгами, вільними економічними зонами та політикою захисту суверенітету даних.

Саудівська Аравія також планує запустити ініціативу зі штучного інтелекту на 100 мільярдів доларів, включаючи розвиток нових центрів обробки даних. Вона прагне конкурувати з Об'єднаними Арабськими Еміратами, які наразі мають найбільшу потужність у сфері дата-центрів у регіоні.

Водночас реалізація планів Саудівської Аравії ускладнюється обмеженнями з боку США на експорт новітніх мікросхем штучного інтелекту, які також зачіпають ОАЕ.

За оцінками JLL, ринок центрів обробки даних на Близькому Сході оцінюється у 6 млрд доларів. Саудівська Аравія, маючи населення близько 35 мільйонів осіб та значні інвестиції у технології, може швидко стати лідером регіону.

Консалтингові компанії зазначають, що амбіції та фінансові ресурси королівства допоможуть подолати виклики, такі як високі витрати на електроенергію та тривалий процес будівництва великих дата-центрів.
За матеріалами: gagadget.com
 

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