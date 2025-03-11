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АНАЛІТИКА

Рубіо каже, що США не обговорювали з ЄС послаблення санкцій проти Росії

 

Держсекретар США Марко Рубіо запевняє, що американська сторона не обговорювала з ЄС можливе послаблення санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Рубіо наводить пресслужба Держдепу США.

На запитання, чи обговорювалось з ЄС послаблення обмежень, запроваджених проти РФ у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну, держсекретар відповів: "Ми ще не дійшли до цієї стадії".

"Очевидно, що у європейців є свій власний набір санкцій, і вони самі мають ухвалити рішення про те, на що вони готові піти", - зазначив він.

За словами Рубіо, в остаточному врегулюванні війни РФ проти Україні повинні будуть брати участь європейці "через їхні санкції, які вони запровадили".

Минулого тижня агентство Reuters також писало, що США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії на тлі зусиль Дональда Трампа перезавантажити відносини з Москвою і зупинити війну в Україні.

Водночас від Трампа пролунала і погроза "широкомасштабними санкціями" проти Росії через те, що Кремль продовжує війну.

Ключові теги: ЄС, США, Росія
 

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