ОПЕК+ поступово збільшує видобуток нафти в Іраку з квітня 2025 року

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі як ОПЕК+, оголосили про поетапне збільшення квоти на видобуток нафти в Іраку, повідомляє Energynews.

Це рішення, прийняте після консультацій із країнами-членами, зокрема Саудівською Аравією, росією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром і Оманом, передбачає початкове помірне підвищення на 12 тис. барелів на добу (б/д), починаючи з квітня 2025 року.

У травні друге збільшення на 12 тис. б/д призведе до того, що загальний видобуток в Іраку досягне 4,024 млн б/д, а потім поступово досягне позначки 4,11 млн б/д у січні 2026 року.

З вересня по грудень 2026 року видобуток продовжить перевищувати 4,22 млн б/д, що стане важливою віхою для нафтової промисловості Іраку.

Це рішення є частиною ширшої стратегії, яка реалізується ОПЕК+ з квітня 2023 року, коли група добровільно вирішила скоротити загальний видобуток на 1,65 млн б/д, щоб стабілізувати світові ринки.

Додаткове скорочення на 2,2 млн б/д, погоджене у листопаді 2023 року, закінчиться наприкінці березня 2025-го. Починаючи з квітня, ОПЕК+ поступово видаватиме ці утримані обсяги, включно з Іраком, другим за величиною виробником в організації після Саудівської Аравії.

Поступове збільшення квот Іраку відбувається, оскільки країна прагне компенсувати попередні періоди перевищення квот. Водночас Багдад оголосив про зниження своїх офіційних продажних цін (OSP) на нафту, призначену для азійських і європейських ринків, починаючи з квітня, вказуючи на очікування коригування світових постачань нафти.

Ключовий чинник, що впливає на регіональний ринок нафти, - заплановане відновлення нафтопроводу, що з'єднує Ірак з Туреччиною, закритого з березня 2023 року після міжнародного арбітражу, який вимагав від Анкари компенсувати Багдаду за несанкціонований експорт у період з 2014 по 2018 роки.

До його закриття нафтопровід транспортував приблизно 450 тис. б/д, і очікується, що операції незабаром відновляться з початковою оціночною потужністю 185 тис. б/д сирої нафти з іракського автономного Курдистану.

Це неминуче відкриття, викликане дипломатичним тиском Сполучених Штатів, - частина ширших перемовин між федеральним урядом Іраку й курдською владою.

Зі слів Робіна Міллса, генерального директора Qamar Energy, відновлення може тимчасово вплинути на ціни на нафту, хоча обмеження, встановлені ОПЕК+, повинні обмежити тривалий вплив на ринки.

Таке контрольоване збільшення видобутку в Іраку являє собою значні економічні можливості для країни, яка сильно залежить від доходів від нафти. Поступове збільшення видобутку відповідно до вказівок ОПЕК+ дозволить Іраку отримувати додаткові доходи, уникаючи при цьому надмірних збоїв на міжнародних ринках.

Таким чином, Ірак продовжує займати стратегічне позиціювання у глобальних енергетичних балансах, особливо в умовах зростання волатильності ринку.

До того, Іраку також необхідно орієнтуватися в складній дипломатичній обстановці, особливо щодо Ірану й Сполучених Штатів, з відновленням роботи трубопроводу як політичним інструментом, спрямованим на стримування впливу Ірану в регіоні.

Цей контекст вимагає від Багдада ретельного управління міжнародними відносинами, одночасно забезпечуючи внутрішню економічну стабільність.