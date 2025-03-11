У Євросоюзі розповіли, скільки українців мають тимчасовий захист у країнах ЄС

Станом на 31 січня 2025 року статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мали майже 4,3 мільйона людей, які втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані 10 березня опублікував Євростат.

За місяць із кінця грудня 2024 року по кінець січня 2025-го загальна кількість людей з України із тимчасовим захистом в ЄС зросла на понад 25,5 тисячі людей і склала 4,29 мільйона.

Найбільше власників статусу тимчасового захисту з України наразі перебуває в Німеччині (понад 1,17 мільйона), Польщі (993 тисячі) та Чехії (395 тисяч).

У перерахунку на відсоток населення найвищий показник власників тимчасового захисту спостерігався в Чехії (3,6%), Польщі (2,7%) та Естонії (2,6%). На рівні ЄС він становить 0,95%.

За останніми даними, громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів статусу тимчасового захисту в ЄС.

Дорослі жінки становили майже половину (44,8%) власників тимчасового захисту в Євросоюзі, діти - майже 32%, а дорослі чоловіки - менше чверті (23,4%) від загальної кількості.

Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.