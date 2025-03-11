У переговорах на рівні начальників штабів стосовно створення міжнародних "сил безпеки" для України, які Франція скликала на 11 березня, візьмуть участь представники понад 30 країн.

Про це агентству АР повідомив на умовах анонімності французький посадовець, пише "Європейська правда".

За словами джерела АР, у зустрічі візьмуть участь начальники штабів майже всіх держав НАТО, окрім США, а також нейтральних Ірландії, Кіпру та Австрії. Крім того, дистанційно візьмуть участь Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.

Україну представлятиме військовий посадовець, який також є членом Ради національної безпеки і оборони, ідеться в матеріалі АР.

У першій частині переговорів у вівторок військовим представлять план Франції та Британії стосовно створення "коаліції охочих" гарантувати потенційне мирне врегулювання в Україні.

Сили, які планують створити Франція та Британія, будуть спрямовані на заспокоєння України та стримування нового широкомасштабного російського наступу після будь-якого припинення вогню, сказав співрозмовник АР.

Друга частина переговорів, за його словами, передбачає "більш точні й конкретні" дискусії, де учасникам буде запропоновано сказати, чи можуть їхні збройні сили зробити свій внесок і який саме.

"Це не означає: "Це те, що нам потрібно". Це більше схоже на питання: "Що ви можете зробити?", - пояснив французький посадовець.

Водночас він підкреслив, що остаточне рішення про участь у цих силах буде ухвалюватись на політичному рівні - главами держав та їхніх урядів.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч начальників штабів з країн "коаліції рішучих" щодо України у своїй промові минулого тижня.