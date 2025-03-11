Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ дізнались деталі переговорів військових щодо "миротворців" для України

 

У переговорах на рівні начальників штабів стосовно створення міжнародних "сил безпеки" для України, які Франція скликала на 11 березня, візьмуть участь представники понад 30 країн.

Про це агентству АР повідомив на умовах анонімності французький посадовець, пише "Європейська правда".

За словами джерела АР, у зустрічі візьмуть участь начальники штабів майже всіх держав НАТО, окрім США, а також нейтральних Ірландії, Кіпру та Австрії. Крім того, дистанційно візьмуть участь Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.

Україну представлятиме військовий посадовець, який також є членом Ради національної безпеки і оборони, ідеться в матеріалі АР.

У першій частині переговорів у вівторок військовим представлять план Франції та Британії стосовно створення "коаліції охочих" гарантувати потенційне мирне врегулювання в Україні.

Сили, які планують створити Франція та Британія, будуть спрямовані на заспокоєння України та стримування нового широкомасштабного російського наступу після будь-якого припинення вогню, сказав співрозмовник АР.

Друга частина переговорів, за його словами, передбачає "більш точні й конкретні" дискусії, де учасникам буде запропоновано сказати, чи можуть їхні збройні сили зробити свій внесок і який саме.

"Це не означає: "Це те, що нам потрібно". Це більше схоже на питання: "Що ви можете зробити?", - пояснив французький посадовець.

Водночас він підкреслив, що остаточне рішення про участь у цих силах буде ухвалюватись на політичному рівні - главами держав та їхніх урядів.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч начальників штабів з країн "коаліції рішучих" щодо України у своїй промові минулого тижня.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4124
  0,1254
 0,30
EUR
 1
 45,2141
  0,4425
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0148  0,09 0,21 41,5833  0,04 0,10
EUR 44,4019  0,16 0,37 45,2122  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,12 0,28 41,4300  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес