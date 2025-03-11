Спецпредставник Трампа може цього тижня зустрітися з Путіним - ЗМІ

Спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, який також бере участь у переговорному процесі з Україною, може зустрітися з Володимиром Путіним у Москві в четвер, 13 березня.

Про це повідомив кореспондент американського новинного порталу Axios Барак Равід у мережі Х, передає Укрінформ.

«Поінформоване джерело підтвердило заплановану поїздку Віткоффа до Москви наприкінці цього тижня для зустрічі з Путіним», - написав він.

Журналіст оприлюднив попередній графік поїздок Стіва Віткоффа цього тижня: «Вівторок - зустріч із президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном; середа - зустріч та переговори в Досі з прем'єр-міністром Катару (Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані - ред.) про заручників у Газі; четвер - можлива зустріч із Путіним у Москві».

Утім, підкреслив Равід, усе ще може змінитися.

Раніше про ймовірну поїздку американського спецпредставника до Москви повідомила в мережі Х журналістка агентства Bloomberg Анмарі Гордерн.

«Обізнані люди сказали, що представник президента Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з президентом Путіним», - ідеться в її дописі.

Білий дім та Держдепартамент наразі не коментують цю інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 11 березня у місті Джидда в Саудівській Аравії відбудуться переговори між представниками України та США.