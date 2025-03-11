Трамп обмежив діяльність найпотужніших американських університетів - Politico

Гарвардський університет у США призупинив відбір на роботу викладачів та співробітників на тлі фінансової невизначеності за президенства Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Перед цим адміністрація Трампа скасувала гранти та контракти Колумбійського університету на суму $400 мільйонів.

Керівництво Гарвардського університету оголосило про тимчасове замороження найму в понеділок, посилаючись на «значну фінансову невизначеність», оскільки коледжі та університети стикаються із широкомасштабною перевіркою їхніх федеральних фондів з боку адміністрації президента.

Тимчасове заморожування «має на меті зберегти нашу фінансову гнучкість, поки ми не зрозуміємо, яких форм набудуть зміни у федеральній політиці, і не зможемо оцінити масштаб їхнього впливу», написали керівники Гарварду на чолі з його президентом Аланом Гарбером у зверненні до викладачів і співробітників.

Адміністрація Трампа заявила, що скасування грантів для Колумбійського університету пов'язане з його нездатністю розв'язати проблему антисемітизму.

Влада також перевіряє Гарвард на предмет його ставлення до антисемітизму. Обидва університети відзначилися пропалестинськими протестами після початку воєнних дій Ізраїлю в Газі.