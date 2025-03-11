Фінансові новини
- |
- 11.03.25
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Трамп обмежив діяльність найпотужніших американських університетів - Politico
09:07 11.03.2025 |
Гарвардський університет у США призупинив відбір на роботу викладачів та співробітників на тлі фінансової невизначеності за президенства Дональда Трампа.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.
Перед цим адміністрація Трампа скасувала гранти та контракти Колумбійського університету на суму $400 мільйонів.
Керівництво Гарвардського університету оголосило про тимчасове замороження найму в понеділок, посилаючись на «значну фінансову невизначеність», оскільки коледжі та університети стикаються із широкомасштабною перевіркою їхніх федеральних фондів з боку адміністрації президента.
Тимчасове заморожування «має на меті зберегти нашу фінансову гнучкість, поки ми не зрозуміємо, яких форм набудуть зміни у федеральній політиці, і не зможемо оцінити масштаб їхнього впливу», написали керівники Гарварду на чолі з його президентом Аланом Гарбером у зверненні до викладачів і співробітників.
Адміністрація Трампа заявила, що скасування грантів для Колумбійського університету пов'язане з його нездатністю розв'язати проблему антисемітизму.
Влада також перевіряє Гарвард на предмет його ставлення до антисемітизму. Обидва університети відзначилися пропалестинськими протестами після початку воєнних дій Ізраїлю в Газі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо: Україні доведеться піти на територіальні поступки в будь-якій мирній угоді, РФ – робити «складні речі»
ТОП-НОВИНИ
|Віткофф: Зеленський вибачився перед Трампом за сварку
|«Дія» попередила про перерву у бронюванні 11 березня з 9:00 до 18:00 через техроботи
|Данія готова направити миротворчий контингент в Україну
|Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|США не запросили на саміт військових представників у Парижі, - AP
|Спецпредставник Трампа може цього тижня зустрітися з Путіним - ЗМІ
|Трамп обмежив діяльність найпотужніших американських університетів - Politico
|Tesla стає токсичною: власники маскують авто під Honda, Audi та Mazda
|Американський суддя заявив, що DOGE Маска має оприлюднити записи про операції, які проводилися в режимі «секретності»
|Рубіо: Україні доведеться піти на територіальні поступки в будь-якій мирній угоді, РФ – робити «складні речі»
Бізнес
|YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99
|Instagram тестує функцію спільних каналів, як в Discord
|Восьмий тестовий запуск Starship знову закінчився вибухом корабля
|П'ять важливих функцій: Volkswagen повертає фізичні елементи управління
|Засновник Instagram: «Робота програмістів серйозно зміниться у наступні 3 роки — їм лишиться те, на що не здатний ШІ»
|Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно
|Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро