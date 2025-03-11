Фінансові новини
- |
- 11.03.25
- |
- 09:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американський суддя заявив, що DOGE Маска має оприлюднити записи про операції, які проводилися в режимі «секретності»
08:54 11.03.2025 |
У понеділок федеральний суддя зобов'язав команду зі скорочення уряду, створену президентом США Дональдом Трампом і очолювану мільярдером Ілоном Маском, оприлюднити записи про свою діяльність, яка, за його словами, проводилася в умовах «надзвичайної секретності».
Окружний суддя США Крістофер Купер у Вашингтоні став на бік групи урядових спостерігачів «Громадяни за відповідальність та етику», визнавши, що Департамент урядової ефективності (DOGE), ймовірно, є установою, на яку поширюється дія Закону про свободу інформації (FOIA).
Це рішення, перше у своєму роді, ознаменувало ранню перемогу захисників, які прагнули змусити DOGE стати більш прозорим щодо своєї ролі у масових звільненнях федеральних службовців та ліквідації урядових установ адміністрацією президента-республіканця.
Адміністрація Трампа стверджувала, що DOGE як підрозділ Адміністрації президента не підпадає під дію закону про доступ до інформації (FOIA), який дозволяє громадськості отримати доступ до документів, створених державними установами, які вони раніше не розкривали.
Але Купер, призначений президентом-демократом Бараком Обамою, заявив, що DOGE користується «значними незалежними повноваженнями», набагато більшими, ніж інші підрозділи цього офісу, які зазвичай не підпадають під вимоги Закону про доступ до інформації.
Він сказав, що воно «має повноваження не лише оцінювати федеральні програми, але й радикально змінювати і навіть ліквідовувати їх оптом» - факт, який, за словами судді, агентство відмовилося спростувати.
Він сказав, що його «діяльність досі відзначалася надзвичайною секретністю», посилаючись на повідомлення про використання DOGE зовнішнього сервера, відмову його співробітників представлятися кар'єрним чиновникам і використання ними зашифрованого додатку Signal для комунікації.
Білий дім і група спостерігачів CREW не відразу відповіли на запити про коментарі.
Вашингтонська група CREW подала позов 20 лютого після того, як подала запити відповідно до Закону про доступ до інформації з метою отримання додаткової інформації про діяльність DOGE, включаючи внутрішні урядові електронні листи та службові записки.
CREW звернулася до Купера з проханням надати записи до понеділка, стверджуючи, що громадськість і Конгрес потребують цієї інформації під час дебатів щодо закону про державне фінансування, який має бути ухвалений до п'ятниці, щоб запобігти частковому закриттю уряду.
Купер відмовився встановити п'ятничний дедлайн для надання записів.
Але він розпорядився надати записи в прискореному порядку, заявивши, що виборці і Конгрес заслуговують на своєчасну інформацію про DOGE з огляду на «безпрецедентні» повноваження, якими він користувався, щоб переформатувати уряд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо: Україні доведеться піти на територіальні поступки в будь-якій мирній угоді, РФ – робити «складні речі»
ТОП-НОВИНИ
|Віткофф: Зеленський вибачився перед Трампом за сварку
|«Дія» попередила про перерву у бронюванні 11 березня з 9:00 до 18:00 через техроботи
|Данія готова направити миротворчий контингент в Україну
|Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|США не запросили на саміт військових представників у Парижі, - AP
|Спецпредставник Трампа може цього тижня зустрітися з Путіним - ЗМІ
|Трамп обмежив діяльність найпотужніших американських університетів - Politico
|Tesla стає токсичною: власники маскують авто під Honda, Audi та Mazda
|Американський суддя заявив, що DOGE Маска має оприлюднити записи про операції, які проводилися в режимі «секретності»
|Рубіо: Україні доведеться піти на територіальні поступки в будь-якій мирній угоді, РФ – робити «складні речі»
Бізнес
|YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99
|Instagram тестує функцію спільних каналів, як в Discord
|Восьмий тестовий запуск Starship знову закінчився вибухом корабля
|П'ять важливих функцій: Volkswagen повертає фізичні елементи управління
|Засновник Instagram: «Робота програмістів серйозно зміниться у наступні 3 роки — їм лишиться те, на що не здатний ШІ»
|Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно
|Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро