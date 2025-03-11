Американський суддя заявив, що DOGE Маска має оприлюднити записи про операції, які проводилися в режимі «секретності»

У понеділок федеральний суддя зобов'язав команду зі скорочення уряду, створену президентом США Дональдом Трампом і очолювану мільярдером Ілоном Маском, оприлюднити записи про свою діяльність, яка, за його словами, проводилася в умовах «надзвичайної секретності».

Окружний суддя США Крістофер Купер у Вашингтоні став на бік групи урядових спостерігачів «Громадяни за відповідальність та етику», визнавши, що Департамент урядової ефективності (DOGE), ймовірно, є установою, на яку поширюється дія Закону про свободу інформації (FOIA).

Це рішення, перше у своєму роді, ознаменувало ранню перемогу захисників, які прагнули змусити DOGE стати більш прозорим щодо своєї ролі у масових звільненнях федеральних службовців та ліквідації урядових установ адміністрацією президента-республіканця.

Адміністрація Трампа стверджувала, що DOGE як підрозділ Адміністрації президента не підпадає під дію закону про доступ до інформації (FOIA), який дозволяє громадськості отримати доступ до документів, створених державними установами, які вони раніше не розкривали.

Але Купер, призначений президентом-демократом Бараком Обамою, заявив, що DOGE користується «значними незалежними повноваженнями», набагато більшими, ніж інші підрозділи цього офісу, які зазвичай не підпадають під вимоги Закону про доступ до інформації.

Він сказав, що воно «має повноваження не лише оцінювати федеральні програми, але й радикально змінювати і навіть ліквідовувати їх оптом» - факт, який, за словами судді, агентство відмовилося спростувати.

Він сказав, що його «діяльність досі відзначалася надзвичайною секретністю», посилаючись на повідомлення про використання DOGE зовнішнього сервера, відмову його співробітників представлятися кар'єрним чиновникам і використання ними зашифрованого додатку Signal для комунікації.

Білий дім і група спостерігачів CREW не відразу відповіли на запити про коментарі.

Вашингтонська група CREW подала позов 20 лютого після того, як подала запити відповідно до Закону про доступ до інформації з метою отримання додаткової інформації про діяльність DOGE, включаючи внутрішні урядові електронні листи та службові записки.

CREW звернулася до Купера з проханням надати записи до понеділка, стверджуючи, що громадськість і Конгрес потребують цієї інформації під час дебатів щодо закону про державне фінансування, який має бути ухвалений до п'ятниці, щоб запобігти частковому закриттю уряду.

Купер відмовився встановити п'ятничний дедлайн для надання записів.

Але він розпорядився надати записи в прискореному порядку, заявивши, що виборці і Конгрес заслуговують на своєчасну інформацію про DOGE з огляду на «безпрецедентні» повноваження, якими він користувався, щоб переформатувати уряд.