Стармер скликає саміт щодо підтримки перемир'я в Україні

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер в суботу, 15 березня, проведе віртуальні переговори між лідерами країн, які бажають допомогти підтримати припинення вогню в Україні, повідомив його офіс у понеділок.

Зустріч "базуватиметься на результатах саміту в Ланкастер-хаусі", на якому британський лідер оголосив про формування "коаліції охочих" на підтримку Києва, повідомив прессекретар Стармера.

Як передає Reuters, також речник британського прем'єра не погодився із заявою президента США Дональда Трампа, зробленою на вихідних, що Україна "може не вижити" у війні проти Росії. "Ми завжди говорили, що Україна на іншому кінці цього процесу має постати як суверенна територія", - сказав він.

Наразі до так званої "коаліції охочих" входять близько 20 країн. Поки що лише Великобританія і Франція публічно пообіцяли надати миротворчі військаУкраїні у разі припинення вогню, але очікується, що інші країни також анонсують це, або запропонують інші форми підтримки.

Цього тижня міністр оборони Великобританії Джон Хілі та начальник штабу оборони Великобританії Тоні Радакін прибудуть до Франції для окремих переговорів щодо України, а міністр закордонних справ Девід Леммі проведе переговори з колегами з країн G7 у Канаді.

Безпековий саміт у Лондоні

Нагадаємо, що 2 березня на запрошення Стармера у неділю в Лондоні пройшов європейський саміт щодо України. На заході зібралися представники 18 країн, зокрема від Німеччини, Франції, Італії, Польщі та Туреччини. Серед учасників зустрічі - генсек НАТО Марка Рютте, президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та глави Ради ЄС Антоніу Кошта. Учасники саміту висловили підтримку Україні.

Стармер на саміті заявив, що Україна й надалі повинна отримувати військову допомогу від партнерів, а економічний тиск на Росію повинен тривати. Зустріч, участь у якій взяв президент України Володимир Зеленський, відбулася за два дні після скандальної зустрічі українського лідера з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Овальному кабінеті Білого дому.