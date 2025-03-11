Багаті китайці інвестують у компанії Маска, але приховують це – FT

Заможні китайські інвестори таємно вкладають мільйони доларів у приватні компанії американського мільярдера Ілона Маска, серед яких SpaceX, xAI та Neuralink. Про це з посиланням на джерела пише Financial Times.

Ці інвестиції здійснюються через компанії спеціального призначення (SPV), що дозволяють китайському капіталу надходити у підприємства Маска, уникаючи водночас контролю з боку влади США.

Така практика, зазначає газета, набула популярності на тлі загострення напруженості між Вашингтоном і Пекіном та зростання обмежень, з якими китайський капітал стикається у критично важливих технологічних секторах.

Три китайські інвестори розповіли виданню, що за останні два роки вони вклали в підприємства Маска понад $30 млн.

Так, китайська компанія з управління активами Homaer Financial активно просувала інвестиції в SpaceX, розповідаючи заможним китайцям про швидке зростання вартості компанії.

За даними FT, на нещодавньому вебінарі, в якому взяли участь сотні китайських інвесторів, представник Homaer презентував акції SpaceX з мінімальною вартістю купівлі $200 000.

У жовтні минулого року Homaer стверджувала, що група її клієнтів вийшла зі зроблених у червні 2018 року інвестицій у SpaceX із прибутковістю 530% за шість років.

Один з інвесторів Homaer підтвердив цю цифру газеті й пошкодував, що не інвестував більше.

"Я знав, що Маск - хороший бізнесмен, - заявив інвестор. - Але я не очікував, що він досягне такого успіху за такий короткий проміжок часу".

Homaer прогнозує, що вартість SpaceX за три роки зросте майже втричі, до $1,1 трлн, включно й завдяки подальшим закупівлям з боку американської влади та військових.

Хоча інвестиції в компанії Маска законні, вони викликають побоювання щодо потенційних конфліктів інтересів, оскільки мільярдер є старшим радником президента США Дональда Трампа.

Дерек Сциссорс, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва, заявив, що приплив китайських грошей у компанії Маска "доповнює картину того, що він більше зацікавлений у своїй репутації та своєму бренді у Китаї, ніж в американських інтересах".