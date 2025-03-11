Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Багаті китайці інвестують у компанії Маска, але приховують це – FT

 

Заможні китайські інвестори таємно вкладають мільйони доларів у приватні компанії американського мільярдера Ілона Маска, серед яких SpaceX, xAI та Neuralink. Про це з посиланням на джерела пише Financial Times.

Ці інвестиції здійснюються через компанії спеціального призначення (SPV), що дозволяють китайському капіталу надходити у підприємства Маска, уникаючи водночас контролю з боку влади США.

Така практика, зазначає газета, набула популярності на тлі загострення напруженості між Вашингтоном і Пекіном та зростання обмежень, з якими китайський капітал стикається у критично важливих технологічних секторах.

Три китайські інвестори розповіли виданню, що за останні два роки вони вклали в підприємства Маска понад $30 млн.

Так, китайська компанія з управління активами Homaer Financial активно просувала інвестиції в SpaceX, розповідаючи заможним китайцям про швидке зростання вартості компанії.

За даними FT, на нещодавньому вебінарі, в якому взяли участь сотні китайських інвесторів, представник Homaer презентував акції SpaceX з мінімальною вартістю купівлі $200 000.

У жовтні минулого року Homaer стверджувала, що група її клієнтів вийшла зі зроблених у червні 2018 року інвестицій у SpaceX із прибутковістю 530% за шість років.

Один з інвесторів Homaer підтвердив цю цифру газеті й пошкодував, що не інвестував більше.

"Я знав, що Маск - хороший бізнесмен, - заявив інвестор. - Але я не очікував, що він досягне такого успіху за такий короткий проміжок часу".

Homaer прогнозує, що вартість SpaceX за три роки зросте майже втричі, до $1,1 трлн, включно й завдяки подальшим закупівлям з боку американської влади та військових.

Хоча інвестиції в компанії Маска законні, вони викликають побоювання щодо потенційних конфліктів інтересів, оскільки мільярдер є старшим радником президента США Дональда Трампа.

Дерек Сциссорс, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва, заявив, що приплив китайських грошей у компанії Маска "доповнює картину того, що він більше зацікавлений у своїй репутації та своєму бренді у Китаї, ніж в американських інтересах".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2870
  0,0743
 0,18
EUR
 1
 44,7716
  0,0435
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9288  0,04 0,09 41,5404  0,02 0,04
EUR 44,2385  0,10 0,23 45,0754  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес