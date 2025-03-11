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Канадська провінція Онтаріо запровадила 25% мита на продаж електроенергії до США
22:48 10.03.2025 |
У відповідь на невиправдані торговельні обмеження США найбільша канадська провінція Онтаріо запровадила 25% експортного мита на електроенергію, яку постачає до Штатів.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили в уряді Онтаріо.
"Починаючи від сьогодні, уряд Онтаріо запроваджує 25% мита на весь експорт електроенергії до США у рамках першого етапу реагування на запровадження Штатами мит проти Канади", - йдеться у поширеній заяві.
У відповідь на невиправдані торговельні обмеження США найбільша канадська провінція Онтаріо запровадила 25% експортного мита на електроенергію, яку постачає до Штатів.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили в уряді Онтаріо.
"Починаючи від сьогодні, уряд Онтаріо запроваджує 25% мита на весь експорт електроенергії до США у рамках першого етапу реагування на запровадження Штатами мит проти Канади", - йдеться у поширеній заяві.
Зазначається, що це мито сплачуватимуть 1,5 млн споживачів у штатах Нью-Йорк, Міннесота та Мічиган. "Щодня це мито приноситиме 300-400 тисяч доларів, які використовуватимуться для підтримки працівників, підприємців та жителів Онтаріо", - наголосили в уряді провінції.
За словами премʼєр-міністра Онтаріо Дага Форда, якщо США продовжать посилювати торговельну війну із Канадою, експорт до Штатів електроенергії можуть зовсім припинити. "Повірте, я не хочу цього. Мені дуже прикро за американців, оскільки це не вони розпочали цю торговельну війну. Відповідальність лежить на одній людині - Дональді Трампі", - наголосив Форд.
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