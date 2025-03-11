Сенат Юти ухвалив законопроєкт про біткоїн-резерв, але без основного пункту

Сенат штату Юта ухвалив законопроєкт «Blockchain and Digital Innovation Amendments» (HB 230). Однак із нього прибрали основний пункт, який дозволив би скарбнику інвестувати в першу криптовалюту.

Ініціатива пройшла з перевагою голосів 19-7, ще троє законодавців утрималися. Тепер білль потрапить на стіл до губернатора штату Юта Спенсера Кокса, який може підписати його або відправитися на доопрацювання.

Однак у поточному форматі білль надає жителям штату лише базові права щодо криптоактивів. Це можливість займатися майнінгом, стейкінгом і запустити вузол для валідації блоків, серед іншого.

Основний пункт законопроєкту, який дозволив би скарбнику штату інвестувати до 5% від активів муніципальних фондів у криптовалюту, прибрали з білля в третьому читанні. Палата представників схвалила цю поправку.

Якщо губернатор підпише білль, він набуде чинності на початку травня 2025 року, як ми повідомляли раніше. Однак без зазначеного вище пункту стратегічний біткоїн-резерв створено не буде.

Згідно з порталом Bitcoin Laws, у тому чи іншому форматі, ініціатива про створення біткоїн-резерву була представлена у 25 штатах. Найближче до реалізації знаходяться Аризона і Техас.

У першому випадку законопроєкт отримав схвалення на рівні комітету, але ще не був розглянутий у Сенаті. У Техасі відповідний білль ухвалили, після чого він вирушив на підпис до губернатора Грега Еббота.