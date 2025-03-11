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Китайські авто заполонили Росію: уряд РФ відповідає митами
17:02 10.03.2025 |
Росія намагається стримати потік китайських автомобілів, які масово заполонили її ринок. Москва підвищила утилізаційний збір для імпортних авто, фактично збільшивши мита для китайських виробників.
Про це пише Financail Times.
Щоб захистити місцевих виробників, Росія з січня 2024 року підняла утилізаційний збір до 7500 дол для більшості легкових авто. До 2030 року цей податок планують підвищувати на 10-20% щороку.
За даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), торік експорт китайських авто до Росії зріс у сім разів порівняно з 2022 роком. Це стало можливим через санкції, які закрили для Росії доступ до європейських, американських і японських брендів.
За даними асоціації, 2023 року китайські бренди зайняли 63% російського авторинку, тоді як частка місцевих виробників впала до 29%. Лідером серед китайських компаній стала Chery, яка продала в Росії 430 тис. авто за перші три квартали 2024 року.
Крім мит, у Росії почали ретельніше перевіряти китайські авто на відповідність стандартам безпеки. Через виявлені порушення вже заборонено продаж однієї моделі вантажівки, а чиновники попереджають про можливі нові обмеження.
На тлі активного експорту китайські прикордонні міста, зокрема Суйфеньхе, стали ключовими центрами торгівлі з Росією. Торік звідти було експортовано товарів на 1,9 млрд дол, що в п'ять разів більше, ніж у 2020 році.
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