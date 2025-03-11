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Експорт Тайваню в лютому підскочив на 31% через побоювання щодо мит США
16:10 10.03.2025 |
Експорт Тайваню в лютому цього року зріс більше, ніж очікувалося, через підвищення попиту на технології, пов'язані зі штучним інтелектом. Так, експорт зріс на 31,5% порівняно з лютим минулого року - до $41,31 млрд.
Про це повідомило Міністерство фінансів Тайваню, передає Reuters.
Як зазначається, цей показник майже вдвічі перевищує 17%, прогнозованих раніше. Підвищення стало шістнадцятим щомісячним підвищенням поспіль.
Тайванські компанії, такі як TSMC, основні постачальники для Apple та Nvidia, скористалися зростанням попиту на технології, пов'язані з штучним інтелектом.
"Деякі клієнти робили замовлення напередодні невизначеності тарифів у США", - сказано в заяві відомства.
Там також додали, бізнес-можливості для нових застосувань технологій, таких як штучний інтелект, залишаються стабільними.
Президент США Дональд Трамп ввів мита на Китай, найбільшого торговельного партнера Тайваню, і розглядає можливість введення додаткових мит на імпорт тайваньських мікросхем.
Водночас у тайваньському Міністерстві фінансів заявили, що, попри те, що тарифи та інші геополітичні ризики створюють достатню невизначеність у цьому році, штучний інтелект і його програми прискорюються, підтримуючи загальну динаміку для експорту Тайваню.
У лютому експорт Тайваню до Китаю зріс на 27,9% проти скорочення на 11,72% у попередньому місяці.
Експорт до ША зріс на 65,6% у річному обчисленні, до $11,77 млрд порівняно з 0,7% у січні.
Загальний експорт електронних компонентів Тайваню зріс на 24,6% у лютому порівняно з аналогічним періодом минулого року до $14,44 млрд, а експорт напівпровідників - на 24,6%.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що тайванська технологічна компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - найбільший у світі виробник мікросхем - оголосить про інвестиції в $100 млрд у сучасне виробництво в США для того, щоб уникнути можливих американських мит.
У січні цього року стало відомо, що США ще більше обмежать експорт чипів і технологій штучного інтелекту, щоб зберегти передові обчислювальні розробки для власних потреб і союзників, а також ускладнити доступ до них для Китаю.
Раніше повідомлялося, що США збираються ввести нові обмеження на поставки вдосконалених напівпровідникових мікросхем та інструментів для виготовлення чипів 140 компаніям Китаю з метою запобігання їх використанню на шкоду нацбезпеці США.
До того стало відомо, що експорт Тайваню в серпні досяг рекордних $44 млрд через попит на мікросхеми штучного інтелекту.
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