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АНАЛІТИКА

США намагаються прискорити постачання зброї до Тайваню

 

США намагаються прискорити постачання зброї до Тайваню, оскільки офіційний Тайбей стурбований тим, що адміністрація Трампа призупинила військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

«Ми активно працюємо над прискоренням термінів постачання, особливо обладнання, пов'язаного з асиметричною війною, оскільки це особливо важливо для оборони Тайваню», - сказав директор Американського інституту на Тайвані (AIT) Реймонд Грін в інтерв'ю газеті Liberty Times, яка виходить у Тайбеї.

«Якщо війна в Україні закінчиться, ми, як очікується, знову зосередимося на оборонних потребах Тайваню», - додав він.

Газета не повідомила, коли було взяте інтерв'ю.

AIT - це американська некомерційна організація, на яку покладено підтримання неофіційних двосторонніх зв'язків між США і Тайванем відповідно до «Закону про відносини з Тайванем».

Тайвань залежить від військової підтримки США у протистоянні з Китаєм, який прагне взяти під свій контроль острів. Постачання американської військової техніки до Тайваню було призупинене в останні роки, оскільки США зосередилися на підтримці України після повномасштабного вторгнення Росії.

Підкреслюючи сподівання Тайваню на подальшу військову підтримку США, заступник міністра закордонних справ Тайваню Франсуа Чічунг Ву заявив минулого тижня, що Тайвань «молиться» про тісніші зв'язки у сфері безпеки зі США.

Відповідаючи у понеділок на черговому брифінгу в Пекіні на запитання про коментарі Гріна, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що її країна виступає проти того, щоб «США продавали зброю Тайваню». Мао підтвердила, що питання Тайваню є «основним інтересом» Пекіна, і закликала США «припинити провокації в Тайванській протоці».

Останніми роками Китай посилив військове залякування Тайваню, в тому числі провівши кілька великих навчань навколо острова. Він також майже щодня випробовує військово-повітряні і військово-морські сили Тайваню, здійснюючи нальоти на чутливі райони архіпелагу.
Ключові теги: Тайвань, США
 

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