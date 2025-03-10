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Китай докладе максимум зусиль для мирного «возз’єднання» з Тайванем - МЗС
14:29 10.03.2025 |
Китай докладе всіх зусиль для здійснення мирного «возз'єднання» з Тайванем, але вживатиме всіх необхідних заходів для захисту територіальної цілісності Китаю.
Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає кореспондент Укрінформу.
«Китай із великою щирістю прагне зробити все можливе, щоб здійснити мирне «возз'єднання», - сказала Мао.
При цьому, за її словами, Пекін і надалі протидіятиме спробам острова проголосити незалежність та намаганням інших країн підтримати такі зусилля Тайбея.
«Китай вживатиме всіх необхідних заходів для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності та рішуче протистоятиме незалежності Тайваню і зовнішньому втручанню», - зазначила дипломат.
Вона підкреслила, що тайванське питання є одним із життєво важливих для Китаю і не підлягає обговоренню з іншими країнами, в тому числі й зі Сполученими Штатами.
«Питання Тайваню є ядром головних інтересів Китаю і першою нездоланною червоною лінією у китайсько-американських відносинах», - сказала речниця зовнішньополітичного відомства.
Тайвань ніколи не входив до складу КНР і від самого її проголошення у 1949 році управляється власною адміністрацією та існує як де-факто окрема держава. Проте комуністична влада Китаю вважає острів своєю провінцією, для «возз'єднання» якої з материком погрожує застосувати військову силу.
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