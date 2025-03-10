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КНДР вперше після інавгурації Трампа випробувала балістичні ракети
14:23 10.03.2025 |
Північна Корея у понеділок, вперше після повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому, здійснила запуск кількох балістичних ракет у бік Жовтого моря.
Про це повідомляє Yonhap, передає Укрінформ.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що близько 13:50 (за місцевим часом) зафіксував ракетні пуски із внутрішньої частини розташованої на узбережжі Жовтого моря південно-західної провінції КНДР Хванхе, яка межує з Південною Кореєю.
В JCS наразі не наводять жодних подробиць щодо кількості та особливостей польоту ракет.
Південнокорейські військові лише зауважили, що разом з американськими союзниками посилили пильність та спостереження і підтримують повну готовність до дій у відповідь.
Нинішні ракетні випробування КНДР із високою імовірністю є відповіддю на спільні військові навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї «Щит свободи» (Freedom Shield), які стартували цього понеділка.
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