КНДР вперше після інавгурації Трампа випробувала балістичні ракети

Північна Корея у понеділок, вперше після повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому, здійснила запуск кількох балістичних ракет у бік Жовтого моря.

Про це повідомляє Yonhap, передає Укрінформ.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що близько 13:50 (за місцевим часом) зафіксував ракетні пуски із внутрішньої частини розташованої на узбережжі Жовтого моря південно-західної провінції КНДР Хванхе, яка межує з Південною Кореєю.

В JCS наразі не наводять жодних подробиць щодо кількості та особливостей польоту ракет.

Південнокорейські військові лише зауважили, що разом з американськими союзниками посилили пильність та спостереження і підтримують повну готовність до дій у відповідь.

Нинішні ракетні випробування КНДР із високою імовірністю є відповіддю на спільні військові навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї «Щит свободи» (Freedom Shield), які стартували цього понеділка.